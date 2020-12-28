Запасы золота в российских банках снизились до минимума за полтора года

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В российских банках запасы золота упали почти вдвое и достигли минимального показателя за последние полтора года. В связи с сезонными факторами и предпочтениями клиентов банки сокращают вложения в драгметаллы.

Согласно статистике Банка России, только за ноябрь объём вложений в драгметаллы снизился на 75,5 млрд руб. — или на 21%. По данным на 1 декабря, вложения в пересчёте на золото снизились на 15%, объёмы запасов составили 61,9 т. Этот показатель стал самым низким с 1 июля 2019 года, когда банки имели 54,5 т золота.

Отмечается, что банки активно вкладывались в драгметаллы в мае, а также в течение всего лета. И на 1 сентября объём золотых запасов достиг максимальных за всё время обнародования статистики 121 т. Как пишет РБК со ссылкой на экспертов, этому мог поспособствовать рост цен на металл, а также сезонное увеличение золотодобычи в стране.

Текущее снижение объёмов запасов золота не является чем-то экстраординарным. К концу года они традиционно падают, кроме того, снижается и активность банковских операций с драгметаллами. Как поясняет издание со ссылкой на аналитика Максима Осадчего, в зарубежных банках падают обороты на соответствующих корреспондентских счетах. В ноябре они составили 671 млрд рублей, что ниже октябрьских показателей почти на четверть.

Банки являются посредниками на рынке драгметаллов, а не инвесторами. После ухода с российского рынка ЦБ как основного покупателя банки переключились на продажу золота за рубеж, — подчёркивает специалист.

Нельзя не отметить влияние на стоимость золота и банковские запасы пандемии коронавирусной инфекции. Источник отмечает, что из-за роста заболеваемости вырос интерес инвесторов к защитным активам, в том числе к золоту. Так, в уходящем году стоимость фьючерсов на золото менялась, исходя из событий, связанных с пандемией. Летом золото стоило более $2000 за унцию, что превысило рекорд 2011-го. Такой рост произошёл на фоне информации о рекордном падении ВВП США. Однако уже к сентябрю стоимость металла стала снижаться, когда стало известно, что фармацевтические компании добились первых успехов в разработке вакцины. Отмечается, что интерес инвесторов к золоту вновь возрастает в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что спрос на ювелирные изделия класса премиум в декабре 2020-го в годовом сопоставлении вырос в пять раз. Россияне покупают золото и бриллианты, следует из результатов проведённого сетью ювелирных гипермаркетов исследования.