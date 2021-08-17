Запасы «Газпрома» в Европе упали до исторического минимума после аварии

«Газпром» после аварии на своём заводе под Новым Уренгоем серьёзно сократил запасы в своих европейских подземных хранилищах газа (ПХГ). Об этом сообщает «Коммерсант».

По имеющимся данным, на данный момент в четырёх самых крупных ПХГ компании в ЕС объёмы достигают только 18% от проектного уровня — это самый низкий показатель в истории, в несколько раз меньший, чем в среднем по всем хранилищам в Евросоюзе.

Цены на газ в Европе растут после того, как на заводе «Газпрома» под Новым Уренгоем ночью 5 августа случился сильный пожар. Из-за ЧП компании пришлось снизить поставки по газопроводу Ямал — Европа, компенсируя это подъёмом газа из ПХГ. Низкие запасы в подземных хранилищах грозят компании трудностями с выполнением контрактов на поставки газа зимой. «Газпром» в данном контексте рассчитывает на запуск первой нитки «Северного потока — 2».

Ранее сообщалось, что специалисты назвали взрыв и пожар на заводе по подготовке конденсата к транспорту в Новом Уренгое благом для «Газпрома» из-за дальнейшего подорожания цен на газ в Европе. Среди главных причин сохранения подобной тенденции эксперты выделили снижение поставок по газопроводу Ямал — Европа, зафиксированное после аварии на заводе «Газпрома». В частности, суммарные показатели объёмов прокачки топлива сократились втрое, что составило около 6% от стандартного уровня поставок российской компании в Европу.