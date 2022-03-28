Западный ретейл в России: развод разводом, но колечко оставьте

Сетевые магазины ряда зарубежных брендов в марте приостановили свою деятельность в России. Многие из них выпускали подарочные карты, которые имеют ограниченный срок действия. Люди покупали такие карты в подарок близким. А теперь владельцы карт, не успевшие ими воспользоваться, пребывают в затруднении. Ретейлеры публикуют объявления на своих сайтах о том, что срок действия таких карт будет увеличен. Потребители сами решают, что делать с картой и предпочитают вернуть деньги. О том, как это сделать, — в материале NEWS.ru.

Первый кейс

На проблему возврата средств по подарочным картам и сертификатам обратил внимание адвокат Эдуард Шалосонов. В своем посте в "Вконтакте" он привел пример, как клиент одного ретейлера столкнулся с вопросом об использовании карты номиналом 15 тыс. рублей. Евгений (так зовут покупателя) приобрёл подарочную карту в одной из сетей, которая покинула Россию на неопределённый срок. Он радостно вручил супруге на 8 марта карту номиналом 15 тыс. рублей. Когда женщина решила купить себе подарок по карте, её ожидали закрытые двери магазина.

По словам Эдуарда Шалосонова, ретейлеры не объяснили владельцам подарочных карт, что им делать. Люди остались наедине с пластиком, не имеющим «ценности». К тому же ретейлер занял неклиентоориентированную позицию, отказываясь вернуть деньги за карту владельцу, который пытался решить этот вопрос путем диалога. Адвокат не относит себя к сторонникам «подождать», потому что никому не известно, вернутся ли ретейлеры — возможно, в конце весны, а возможно, вообще не вернутся.

Вы же знаете, что подарочная карта имеет ограниченный срок действия. Если кто-то «обещает», что срок «продлят», это лишь слова, ничем не подкреплённые. Поэтому нужно действовать безотлагательно, — отметил он.

По его словам, был подготовлен иск в суд, потому что по закону о защите прав потребителей (ЗПП) досудебный порядок соблюдать не обязательно. К иску приложили, что «хотим арестовать деньги на счетах, суд может это сделать, указали, что пристав арестует имущество в России».

Через два дня мне позвонили из магазина и попросили приостановить подачу иска в суд. Они понимали, что при без того плачевной ситуации раскалять её не стоит. Репутация бренду дороже, — отметил адвокат.

Шалосонов привел юристу ретейлера расчет на примере стоимости подарочной карты 15 тыс. руб., что «мы готовы пойти в суд. В суде будем взыскивать стоимость карты 15 тыс. + штраф 15 тыс. + неустойка 15 тыс. 15×3=45 тыс. руб. + расходы на юриста». Юрист ответчика выслушал предложение и вечером предложил приехать в офис, который открыт только для своих и получить деньги обратно. Евгений сказал честно: «Уже думал попрощаться с деньгами».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Позиции других брендов

NEWS.ru обратился в несколько крупных ретейлов с вопросом, как можно вернуть деньги по их подарочным картам.

В пресс-службе ИКЕА корреспонденту NEWS.ru сообщили, что «для возврата денег за подарочную карту необходимо прийти в отдел обслуживания покупателей в любой магазин ИКЕА и предъявить подарочную карту. А процедура возврата займет „не более пяти минут“». Отделы обслуживания работают, время работы можно посмотреть на сайте магазина, добавил представитель компании.

В компании ZARA сотрудник колл-центра Татьяна сказала, что «подарочная карта будет действовать три года».

Мы можем вернуть денежные средства. С клиентами персонально решаем этот вопрос. Необходимо сообщить номер подарочной карты. Мы отправляем запрос в вышестоящий отдел, если нам подтверждают, то мы можем произвести возврат средств, — сказала она.

По словам представителя ZARA, уже есть клиенты, которым вернули деньги.

В парфюмерной сети «ИЛЬ ДЕ БОТЭ» сотрудник колл-центра, представившаяся Алисой, чётко рассказала об алгоритме действий. По её словам, для возврата средств необходимо отправить запрос на электронную почту магазина в свободной форме. К нему необходимо приложить фото карты с двух сторон, а также фискальный чек, подтверждающий приобретение карты.

На запрос отвечают в течение пяти рабочих дней. После того, как вам ответят, вам пришлют заявление. В нем клиент указывает, куда требуется вернуть денежные средства. Можно указать любые реквизиты, — отметила она.

В Massimo Dutti для возврата денег попросили уточнить адрес электронной почты.

На адрес почты мы вышлем письмо. В нем будет заявление, которое надо заполнить, распечатать. Так же необходимо сфотографировать подарочную карту с двух сторон. Её код нужно будет закрасить, чтобы его было не видно. Также нужно будет выслать заявление в письменной форме на наш адрес почтой России. Заявление будет передано в соответствующий отдел. Мы будем ждать ответа. К сожалению, мы не можем уточнить срок возврата денежных средств, — сказала Татьяна из Massimo Dutti.

Представитель сети Bershka Ирина пояснила, что возврат производится на основании заявления, и попросила указать адрес почты.

Если хотите вернуть деньги, то нужно будет заполнить заявление и прислать карту. Если есть возможность, то можно подождать? Информационное письмо вам вышлем, — добавила она.

К слову, от отдела по работе с клиентами компании Bershka NEWS.ru действительно получил заявление на возврат средств. В нем отмечается, что процедура может занять от 10 до 30 дней.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Юридическая оценка

Большинство опрошенных ретейлеров, предлагали подождать с возвратом, но если клиент настаивал на получении денег, то объясняли, как действовать. По мнению адвоката Виталия Корыстова, в случае с подарочными картами у ретейлеров страдает внутренний алгоритм возврата денег клиентам. И к тому же отдавать деньги никому не хочется, зачем отдавать сейчас, если можно отдать попозже?

Они надеются на то, что клиент передумает и поменяет решение о возврате. Чисто юридически такие деньги — это предоплата, аванс, который в случае спорного момента будет взыскан судами. Здесь вступает в силу законодательство о защите прав потребителей (ЗПП). Делать необходимо следующее: если не будет добровольного ответа, то нужно писать заявление на возврат денег, предоставленных по подарочной карте или сертификату. Дать магазину срок на его исполнение, например, трёх банковских дней достаточно. Если ответа не будет, то человек имеет право обратиться в суд с заявлением о взыскании этих денежных средств, — сказал адвокат.

Учитывая, что компании заявили о приостановке деятельности, в суде это будет расценено как отказ от исполнения договора. Человек может заявлять об обеспечении иска под угрозой невозможности исполнения решения суда и арестовывать деньги и имущество ретейлера в пределах величины своего требования, отметил Виталий Корыстов. Адвокат полагает, что для владельцев подарочных карт нет смысла соглашаться и ждать зарубежных ретейлеров неопределённое время.

Приостановка деятельности — это их добровольное решение. У них есть надежда открыться. Когда это произойдет — неизвестно. В этой ситуации абсолютно правильно потребовать свои деньги. Им сегодня можно найти применение. Деньги сейчас лучше.

Импортные товары значительно подорожали из-за роста курса доллара и евро и нарушения логистических цепочек. Сегодня сложно прогнозировать, какой будет курс к моменту возможного открытия зарубежных ретейлеров и соответственно, как изменится ценность подарочной карты. Вероятно, на неё можно будет купить гораздо меньше товаров, чем в феврале или марте. Так что лучше сегодня синица в руках, чем непонятно что и неизвестно когда в небе.