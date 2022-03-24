Западные трейдеры спрогнозировали цену на нефть в $200 за баррель

По мнению некоторых трейдеров, цена на нефть в 2022 году может превысить отметку в $200 за баррель, пишет газета Financial Times. Представители западных компаний настроены пессимистично и предрекают невозможность отката цены на прежний уровень.

Мы не придём к нормализации ситуации в течение ближайших месяцев. Я думаю, мы теряем российские поставки в Европу навсегда, — заявил французский бизнесмен Пьер Андуран.

По его прогнозам, цены на этот вид энергоносителя могут возрасти вдвое. Существует вероятность того, что они достигнут цены в $250 за барррель.

По мнению главы RCMA’s Merchant Commodity Fund Дага Кинга, обстановка на рынке рискует стать шоковой. Он также заявил о том, что цены, скорее всего, закрепятся на уровне $200-250. А по словам специалиста Standard Chartered Алока Синха, такого рода изменения в нефтяной торговле станут долгосрочным явлением.

При этом, по мнению эспертов, у США не получится быстро компенсировать уход России из Европы.

Даже если они ускорят добычу, это займет по крайней мере год, а у некоторых компаний 18 месяцев, — считает один из ведущих трейдеров Socar Даниель Хаус.

Ранее на рынке нефти начались ценовые скачки до 5%. Стоимость фьючерса марки Brent достигла $122,15 за баррель. Техасская марка нефти West Texas Intermediate торгуется чуть ниже $115.