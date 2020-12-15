Норкин объяснил, почему Запад испугался регулирования цен на продукты в РФ

https://static.news.ru/photo/534edcbe-3ed3-11eb-969d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Ведущий телеканала НТВ Андрей Норкин рассказал, почему западным политикам не понравилась инициатива российских властей заморозить цены на сахар и подсолнечное масло. По его мнению, в Европе опасаются, что вслед за этим последуют ограничения на экспорт некоторых товаров.

По словам журналиста, «там боятся, что наша пшеница подорожает и будут всякие неприятные последствия уже для них».

Они там очень не хотят, чтобы Россия вводила заградительные пошлины, вывозные. Как минимум на пшеницу, потому что мы — ведущий поставщик пшеницы, крупнейший в мире уже несколько лет, — цитирует объяснение Норкина «Царьград».

Он напомнил, что в 2007 году российские пошлины на экспорт пшеницы привели к небывалому скачку цен на мировых рынках. Ситуация повторилась в 2010 году, когда запрет на вывоз вводился из-за неурожая и засухи.

Ситуация с подорожанием продуктов питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у президента 9 декабря. Глава государства раскритиковал правительство из-за роста цен на сахар, подсолнечное масло, муку, макаронные изделия и хлеб, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он также подчеркнул, что «пандемия здесь ни при чём».

Владимир Путин потребовал в течение недели решить проблему. Для этого в правительстве создали рабочую группу по ситуации с ценами на социально значимые товары в России. Как писал NEWS.ru, соглашение между производителями и ретейлерами по сдерживанию цен на сахар и подсолнечное масло может быть заключено уже 16 декабря.