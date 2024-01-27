Запад боится уничтожения доллара? Какие секретные совещания проходят в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Washingron post со ссылкой на служебные документы Совбеза России пишет, что Москва обсуждает способы «подрыва роли доллара» в мировой экономике. Есть ли шанс краха американской валюты, что об этом говорят в Кремле?

Что за секретные совещания о долларе в России

The Washington Post со ссылкой на внутренние документы Совбеза РФ, полученные европейской разведкой, сообщает, что в Москве с 2022 года проходили совещания, на которых рассматривались возможности «подрыва роли доллара как мировой резервной валюты».

В одном из приведенных документов якобы от имени близкого соратника главы Совбеза Николая Патруша и якобы распространенном в Кремле этим летом говорится о наращивании взаимодействия между Россией и Китаем в сферах искусственного интеллекта, «интернета вещей» и кибернетических систем, отмечает WP. В этом контексте документ предусматривал, что РФ и КНР создадут новую финансовую систему и континентальную (евразийскую) цифровую валюту на базе альтернативных платежных систем вроде блокчейна для «обхода западного доминирования» в глобальных денежных транзакциях.

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press Николай Патрушев

В другом документе отмечается, что конечная цель «слома» доллара заключается в «демонтаже глобальной финансовой системы после Второй мировой войны и власти, которую она дает Вашингтону».

«Одной из важнейших задач является создание нового мирового порядка», — говорится в документе, который приводит WP от 3 апреля 2023 года.

В другом документе, написанном близким соратником главы Совбеза Николая Патрушева и распространенном в Кремле этим летом, говорится о расширении сотрудничества между Китаем и Россией в области искусственного интеллекта, кибернетических систем и интернета вещей, пишет WP. В рамках этого документ предусматривал, что Пекин и Москва создадут новую финансовую систему и евразийскую цифровую валюту, основанную на альтернативных платежных системах, таких как блокчейн, чтобы «обойти западное доминирование» в глобальных финансовых транзакциях.

В публикации WP приводятся слова неназванного высокопоставленного европейского чиновника, который заявил, что, в то время как Запад надеется на возвращение к прежнему порядку, «русские поняли, что это невозможно, и они пытаются построить новый мир».

Планирует ли Россия уничтожить доллар

В Кремле отрицают работу России в направлении подавления роли США в глобальной финансовой системе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва лишь ищет альтернативы существующей системе, поскольку действия западных стран подорвали к ней доверие.

«[Кремль] внимательно следит [за ситуацией] и строит новую систему экономических нейронов, потому что предыдущая система оказалась ненадежной, ложной и опасной», — сказал он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В декабре 2023 года президент Владимир Путин исключил отказ России от доллара и указал, что доля иностранной валюты в расчетах остается существенной.

«Зачем они cокращают возможности доллара и евро как унивeрсальных валют, как резервных миpовых вaлют, прeжде всего доллaра, конечно?» — спросил глава государства.

Он напомнил, что в 2021 году РФ при обслуживании экспорта использовала 87% долларов и евро, 11–13% рублей, 0,4% юаней. В 2023 году ситуация изменилась: рубль — 40%, юань — 33%, доллар и еврo — 24%«.

В марте 2023 года Путин заявил, что Москва, предлагая использовать китайские юани в расчетах с другими странами, не посягает на доллар и будет его использовать далее.

В июне 2022 года агентство Bloomberg писало, что США своими санкциями и заморозкой российских золотовалютных резервов подтолкнули другие страны к уменьшению зависимости от доллара. В связи с этим некоторые страны заключили соглашения о расчетах в нацвалютах, а президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вовсе раскритиковал «господство доллара».

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