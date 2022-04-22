Замсекретаря ОП заявил о рекордном взлёте промышленной инфляции в Германии

Промышленная инфляция в Германии выросла рекордно — почти на 31%, заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка ИА SM-News. Такого показателя не было за все предыдущие годы наблюдения, отметил он.

Там нарастает инфляция, она достигает рекордных значений. Вот вчерашние данные по экономике Германии. Почти на 30,9% выросла промышленная инфляция в Германии. Это рекорд за всю историю наблюдения за промышленной инфляцией в Германии с момента, когда был составлен соответствующий индекс промышленных цен в 1949 году. С этого времени ни разу за один месяц не вырастала инфляция в промышленности настолько. Почти на 31%, — сказал Галушка.

Он добавил, что Россия в «противофазе» с мировой экономикой, так как отвязывается от неё благодаря санкциям и действиям правительства.

Тем временем медианный прогноз аналитиков по инфляции на текущий год в России повысился на 2 процентных пункта — до 22%. При этом специалисты изменили и прогноз на 2023 и 2024 годы. В первом случае он понижен до 7,6%, а во втором повышен до 5%. Специалисты также ухудшили прогноз по ВВП на текущий год с минус 8% до минус 9,2%. Прогноз по ВВП на 2023 год снижен с 1% до 0, а на 2024-й — увеличен до 1,7%.