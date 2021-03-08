Заммэра Москвы рассказала о сильно пострадавшем рынке труда столицы

https://static.news.ru/photo/cc1789c8-7fe9-11eb-ad02-96000091f725_660.jpg Фото: Павел Смертин/ТАСС

Рынок труда Москвы сильно пострадал в 2020-м из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), а безработица в середине — конце октября 2020-го составляла уже 3%, рассказала 8 марта заммэра мегаполиса Анастасия Ракова. По её словам, в первое время в столице резко упало количество вакансий, но сейчас показатель снова вырос — в 2,5 раза. Сейчас в городе почти 300 тысяч вакантных рабочих мест.

Конечно, рынок труда очень сильно пострадал. Понятно, что в условиях пандемии пострадали те отрасли, в которых задействовано большое количество людей, работающих на рынке, это сфера услуг. У нас безработица уже в середине — конце октября составляла 3%, — рассказала чиновница в эфире телеканала «Россия 24».

Она отметила, что в Москве ряд отраслей экономики получили мощный импульс в своём развитии: дистанционная торговля, службы доставки, колл-центры. Кроме того, быстро совершенствуется работа на удалёнке. Ракова добавила, что за весь период пандемии городские службы занятости в сотрудничестве с коммерческими структурами, устроили на новую работу 178 тысяч жителей мегаполиса.

Заммэра также рассказала, что в столице возможен новый подъём уровня заболеваемости COVID-19. Ракова считает, что регион готов к любому сценарию развития событий с коронавирусом. По словам заместителя градоначальника, в 2020-м столица достойно справилась с ситуацией. Заммэра добавила, что временные корпуса для лечения заразившихся коронавирусом будут сохранены в Москве до конца текущего года, вне зависимости от количества пациентов. Она также высказалась за то, чтобы вакцинация от COVID-19 стала обязательной.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы отменили обязательный режим самоизоляции для людей 65+ и с хроническими заболеваниями. По словам мэра столицы Сергея Собянина, эпидемическая ситуация постепенно улучшается и показатели заболеваемости достаточно стабильные. Число выявленных случаев заражения упало в пять раз по сравнению с пиком заболеваемости в конце 2020 года. Госпитализация снизилась в 2–3 раза.