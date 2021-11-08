В Москве рассказали о высоких темпах ввода недвижимости в эксплуатацию

Годовой план Москвы по вводу недвижимости в эксплуатацию перевыполнен почти на треть. Также почти наполовину перевыполнен план по вводу жилой недвижимости, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарёв. Об этом пишет argumenti.ru.

В этом году Москва набрала беспрецедентно высокие темпы ввода недвижимости: с начала года в городе введено в эксплуатацию порядка 11,6 млн кв. метров различной недвижимости. Таким образом, годовой план уже перевыполнен более чем на треть, — заявил Бочкарёв.

Он подчеркнул, что всего за девять месяцев 2021 года удалось превзойти итоговый показатель прошлого года по вводу недвижимости в эксплуатацию. Согласно Бочкарёву, почти наполовину перевыполнен план по вводу жилых помещений: с начала года в столице введено в эксплуатацию более 5,8 млн кв. метров жилой недвижимости, что близко к абсолютному рекорду Москвы.

Ранее стало известно, что после объявления нерабочих дней россияне стали массово скупать недвижимость: спрос на новостройки вырос на 39%, на вторичное жильё — на 11,9%.