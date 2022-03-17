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В Минпромторге пообещали, что средств гигиены хватит минимум на полгода

Замглавы Минпромторга Евтухов пообещал, что средств гигиены хватит минимум на полгода
12:08, 17 марта 2022
В Минпромторге пообещали, что средств гигиены хватит минимум на полгода Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look Press
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Производители в РФ закупили сырья для товаров гигиены на три месяца вперёд и об остановке поставок или каком-либо дефиците предметов гигиены речь не идёт, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. По его словам, в РФ работают более 15 заводов, которые делают закупку иностранного сырья заранее.

У нас запасов на шесть месяцев минимум, если вообще ничего не делать. Но никто не сокращает закупки и не отменяет поставки, — подчеркнул Евтухов.

Ранее компания Procter & Gamble объявила о повышении отпускных цен в России в среднем на 40%. Отмечается, что это связано с проблемами с логистикой и подорожанием товаров, так как часть продукции в РФ доставляли из Польши. Так, с 15 марта стоимость товаров для детской гигиены повышается на 47%, женской — на 33%, товаров для красоты и здоровья — на 67%, средств по уходу за волосами — на 63%. При этом оба завода американского гиганта в России продолжат работу, однако компания намерена сократить портфель в РФ, оставив только основные товары.

Procter & Gamble до этого объявила об отказе от капитальных вложений в российские предприятия и приостановлении рекламной деятельности. Количество доступных продуктов компании на российском рынке также будет сокращено из-за ситуации на Украине.

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