Замглавы Минфина предостерёг от «накачивания» экономики деньгами

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что российскую экономику не следует «накачивать» деньгами. По его словам, в конечном итоге это может привести к масштабному обесцениванию рубля.
Кроме того, может быть утеряна макроэкономическая стабильность,
Я думаю, всем будет хуже, если мы повторим и советский, и российский опыт накачивания экономики деньгами, который в конечном итоге приведет к тому, что обесценится все и будет хуже всем, — подчеркнул он.
Ранее NEWS.ru писал, что накопленные российской экономикой ресурсы помогут поддержать граждан и бизнесменов в условиях кризиса. Кроме того, резервы обеспечивают стабильность финансовой системы РФ, считает премьер-министр страны Михаил Мишустин.
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