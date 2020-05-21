Замглавы Минфина предостерёг от «накачивания» экономики деньгами

https://static.news.ru/photo/a7063ba4-0b3f-11ea-8004-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что российскую экономику не следует «накачивать» деньгами. По его словам, в конечном итоге это может привести к масштабному обесцениванию рубля.

Кроме того, может быть утеряна макроэкономическая стабильность, передаёт РИА Новости. Относительно недавно она выросла, и худшим шагом по борьбе с последствиями коронавируса стали бы действия, которые могут привести к её утрате.

Я думаю, всем будет хуже, если мы повторим и советский, и российский опыт накачивания экономики деньгами, который в конечном итоге приведет к тому, что обесценится все и будет хуже всем, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что накопленные российской экономикой ресурсы помогут поддержать граждан и бизнесменов в условиях кризиса. Кроме того, резервы обеспечивают стабильность финансовой системы РФ, считает премьер-министр страны Михаил Мишустин.