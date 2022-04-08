Замглавы Минэка назвал срок возвращения экономики к уровню прошлого года

Первый заместитель главы Минэкономразвития Илья Торосов заявил, что российская экономика имеет все шансы восстановиться до уровня показателей 2021 года уже через год. И это с учётом действия жёстких санкций, пишут «Известия».

Торосов уверен , что дефолта не будет.

Дефолта не будет. У нас есть запас с точки зрения долга. Через год мы можем уже вернуться к итогам 2021 года. Даже с такими жёсткими санкциями, — сказал первый замминистра.

По словам Торосова, сейчас министерство разрабатывает важные инициативы для поддержки отечественного бизнеса. Так, прорабатывается сразу несколько мер поддержки лизингового сектора.

В частности, мы работаем над предоставлением переходного периода для лизингополучателей оборудования или техники, в течении которого будут действовать сниженные ставки с плавным повышением до рыночных, — сообщил замглавы министерства.

Также рассматривается возможность досрочного полного или частичного выкупа имущества получателем до повышения лизинговыми компаниями ставок.

Для того, чтобы иностранные инвесторы не смогли скупить задёшево акции российских компаний и тем самым избежать зависимости от других стран, будет введена упрощённая процедура выкупа своих акций для российских компаний. Одобрен и делистинг депозитарных расписок по российским акциям на международном рынке. После официального опубликования закона размещение депозитарных расписок будет запрещено.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил о готовности Москвы доказывать в суде, что Россия старалась выполнить обязательства перед зарубежными инвесторами по своим евробондам. На такой шаг Москва пойдёт при попытке Запада объявить ей дефолт.