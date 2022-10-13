Замглавы ФТС заявил о падении импорта в Россию на 30% Замглавы ФТС Ивин заявил о падении импорта в Россию на 30% с начала СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Падение импорта в Россию после начала специальной военной операции России на Украине, с февраля 2022 года, составляет примерно 30%, заявил в интервью RTVI заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Ивин.

К сожалению, в этом году очень нестабильная динамика. В отдельные месяцы были ощутимые спады, в другие — наоборот, восстановление. Но в целом после февраля этого года падение импорта составляет примерно 30%, — заявил замглавы ФТС России.

Такое снижение импорта чувствительно в основном только в сфере поставок высокотехнологичных товаров ведущих западных производителей, а также самолётов и других видов транспорта, которые сложно восполнить быстро за счёт собственного производства и новых поставщиков.

По словам Ивина, несмотря на такие показатели, некоторые страны по-прежнему хотят продолжать торговать с Россией, однако столкнулись с проблемами в логистике и платежах. Он рассказал, что часть выпадающего импорта сейчас компенсируют российские производители и поставщики из стран ЕАЭС.

Ранее сообщалось, что в июле российская промышленность столкнулась с резким падением импорта — до 20% против 31% в июне, сообщалось в результатах исследования обеспеченности промышленников, проведённого Институтом Гайдара. При этом со стороны российских поставщиков обеспеченность сырьём, материалами и комплектующими увеличилась до 79%, что сопоставимо со средним уровнем предыдущих лет.