Замглавы ФАС заявил о стабилизации цен на медицинские маски

Стоимость медицинских масок в России стабилизировалась, заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цариковский.
По его словам, на данный момент «запредельных цен» на маски не наблюдается.
Мы видим — пока цена, к сожалению, стабилизировалась на том уровне, который мне понятен как экономисту, но абсолютно неприятен лично как человеку, — подчеркнул он.
Цариковский отметил, что понимает экономические причины такой ситуации, добавив, что за счёт насыщения рынка, наращивания производства и падения спроса «ажиотажных» цен уже нет,
Ранее NEWS.ru писал, что главное следственное управление СК возбудило уголовное дело о распространении заведомо ложной информации после появления в соцсетях видеоролика о продаже в магазинах Москвы медицинских масок, переданных России в качестве гуманитарной помощи.
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