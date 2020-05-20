Экономика

Замглавы ФАС заявил о стабилизации цен на медицинские маски

14:35, 20 мая 2020 65
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Стоимость медицинских масок в России стабилизировалась, заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цариковский.

По его словам, на данный момент «запредельных цен» на маски не наблюдается.

Мы видим — пока цена, к сожалению, стабилизировалась на том уровне, который мне понятен как экономисту, но абсолютно неприятен лично как человеку, — подчеркнул он.

Цариковский отметил, что понимает экономические причины такой ситуации, добавив, что за счёт насыщения рынка, наращивания производства и падения спроса «ажиотажных» цен уже нет, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что главное следственное управление СК возбудило уголовное дело о распространении заведомо ложной информации после появления в соцсетях видеоролика о продаже в магазинах Москвы медицинских масок, переданных России в качестве гуманитарной помощи.

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