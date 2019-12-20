https://static.news.ru/photo/544290c2-2339-11ea-a9a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя Центробанка Василий Поздышев с 2020 года уйдёт со своего поста. Его назначили главой совета директоров управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), рассказала руководитель регулятора Эльвира Набиуллина.

Она добавила, что замену топ-менеджеру ЦБ пока не ищет. Поздышев занимает нынешнюю должность с 2014 года. До этого с 2012-го работал директором департамента банковского регулирования ЦБ, пишет агентство «Прайм».

ФКБС создали в 2017-м. Его задача — проводить санацию кредитных организаций по новым правилам, в рамках которых Банк России становится главным владельцем оздоравливаемой структуры. Первым подобным опытом стал банк «ФК Открытие».

Ранее NEWS.ru сообщал, что процесс оздоровления российского банковского сектора находится на стадии завершения. Об этом рассказала Эльвира Набиуллина. По её словам, регулятор провёл большую работу, благодаря которой сейчас банковскую систему можно назвать устойчивой.

Глава ЦБ добавила, что в текущем году лицензии отзывались уже у менее значимых банков, активы которых составляют около 0,1%.