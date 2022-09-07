Замену окон предлагают включить в программу капремонта многоэтажек

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Некоммерческое партнерство «ЖКХ Контроль» обратилось в Госдуму с предложением включить окна в многоквартирных домах в общедомовое имущество. Это позволит внести в перечень работ по капремонту их замену, пишут «Известия».

Представитель организации Андрей Пинчуков пояснил, что окна согласно статье 36 ЖК РФ можно отнести к общедомовому имуществу. Однако постановление правительства № 491 от 13 августа 2006 года не позволило внести их в этот перечень и, соответственно, в программу капремонта. При этом собственники квартир, откладывая работы по замене окон, влияют на общую влажность в доме, а постоянный сквозняк увеличивает потребление тепла, уверен Пинчуков.

Как сообщила изданию председатель комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Светлана Разворотнева, в адрес которой было направлено обращение, депутаты поддерживают эту инициативу. По ее словам, качество окон действительно сказывается на энергоэффективности жилья, а в рамках проведения капремонта их можно будет поменять централизованно.

Однако для этого потребуется определить источник финансирования. Логично, считает Разворотнева, если региональные власти будут софинансировать капремонт.

Уже около 30 субъектов занимаются его частичным финансированием. <...> Меру возможно обсудить в ходе подготовки ко второму чтению законопроекта, который предполагает обязательное техобследование домов перед формированием графика работ капремонта, — сообщила депутат.

Ранее сообщалось, что Госдума планирует ввести обязательное техническое обследование зданий перед формированием графика работ по капитальному ремонту. Соответствующий законопроект был одобрен на заседании экспертного совета комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.