Покупатели продуктов столкнулись с двойной угрозой

Страны, которые покупают продовольствие, столкнулись с двойной угрозой. Кроме роста цен на еду, стали увеличиваться расходы на транспортировку товаров. Об этом пишет Reuters.

Основная причина подорожания поставок — это рост цен на топливо, кроме того, достаточно продолжительное время суда стоят в порту из-за неспокойной эпидемиологической обстановки, отмечается в сообщении.

Труднее всего обстоят дела в азиатском регионе, где большая часть стран является основным потребителем сельхозпродукции. Например, Индонезия стоит на втором месте по импорту пшеницы, и теперь доставка 50 тысяч тонн с Чёрного моря будет стоит в среднем $15 млн. При этом цена в 2020 году была $4 млн.

Покупатели продовольствия очень пристально следят за ситуацией на рынке и стремительно растущие траты на перевозку становятся основной проблемой на фоне скоростного роста цен на еду.

Ранее россиянам назвали максимально подорожавшие продукты. В несетевой российской рознице в июне по максимальной скорости подорожания лидировали пельмени и газировка. Общее повышение цен в стране по сравнению с маем составило 1,2%.