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Закрытие портов Китая из-за коронавируса назвали угрозой дефицита в мире

17:03, 24 августа 2021
Закрытие портов Китая из-за коронавируса назвали угрозой дефицита в мире Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Закрытие многих китайских портов из-за пандемии коронавируса может привести к глобальному дефициту и подорожанию товаров по всему миру. Об этом пишет CNN Business.

Отмечается, что обширная сеть контейнеровозов и автотранспортных компаний оказалась в очень запутанной ситуации, а стоимость доставки стремительно растет. Это служит тревожной новостью для розничных торговцев и покупателей. Спустя полтора с лишним года после начала пандемии COVID-19 сбои в глобальных цепочках поставок усугубляются. Это приводит к дефициту потребительских товаров и делает доставку товаров туда, где они необходимы, дороже.

Самый свежий пример — закрытие терминала в порту Нинбо-Чжоушань к югу от Шанхая с 11 августа из-за того, что у одного из докеров оказался положительный результат на COVID-19. Частичное закрытие третьего по загруженности контейнерного порта в мире нарушает работу и других портов в Китае, растягивая цепочки поставок, которые уже пострадали от недавних проблем в порту Янтянь, продолжающейся нехватки контейнеров и прочих сопутствующих проблем.

Ранее сообщалось, что проблемы, cвязанные с нарушением логистических цепочек по всему миру, могут привести к серьёзному подорожанию большинства товаров к концу текущего года. Отмечается, что за последнее время стоимость грузоперевозок существенно возросла. Это может сказаться на возможном дефиците некоторых категорий товаров к концу декабря.

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