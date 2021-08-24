Закрытие портов Китая из-за коронавируса назвали угрозой дефицита в мире
Закрытие многих китайских портов из-за пандемии коронавируса может привести к глобальному дефициту и подорожанию товаров по всему миру. Об этом пишет CNN Business.
Отмечается, что обширная сеть контейнеровозов и автотранспортных компаний
Самый свежий пример — закрытие терминала в порту Нинбо-Чжоушань к югу от Шанхая с 11 августа из-за того, что у одного из докеров оказался положительный результат на COVID-19. Частичное закрытие третьего по загруженности контейнерного порта в мире нарушает работу и других портов в Китае, растягивая цепочки поставок, которые уже пострадали от недавних проблем в порту Янтянь, продолжающейся нехватки контейнеров и прочих сопутствующих проблем.
Ранее сообщалось, что проблемы, cвязанные с нарушением логистических цепочек по всему миру, могут привести к серьёзному подорожанию большинства товаров к концу текущего года. Отмечается, что за последнее время стоимость грузоперевозок существенно