«Ъ»: закрылся сервис переводов со счетов в «Сбере» на кошельки Alipay

Сервис переводов для физлиц со счетов в Сбербанке на кошельки китайской платёжной системы закрылся. Перспективы возобновления работы банка с одной из крупнейших в мире систем неочевидны, пишет «Коммерсант».

Сбербанк уже лишился возможности переводить деньги по номеру телефона в Молдавию, Азербайджан и потерял крупного партнёра в лице узбекского банка. Иностранные банки опасаются работать со «Сбером» из-за санкций. Теперь из мобильного приложения банка исчезла функция отправления денег на кошельки Alipay.

Последнее существенно ограничило возможности переводов в Китай, объём которых до введения санкций составлял $1 млрд в год, более половины его приходилось на Сбербанк. Сервисом Alipay пользовались для переводов денег домой работающие в восточной части России китайцы, а также россияне для оплаты поставок небольших партий товара.

Сервис реализовался в партнёрстве с Western Union и был остановлен из-за прекращения работы системы в России. На сегодня переводы в приложении банка доступны только в семи странах, преимущественно в СНГ.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о невозможности немедленного эффекта санкций против России. Целью санкций Боррель назвал нанесение российской экономике серьёзного ущерба для того, чтобы страна не смогла продолжать военную операцию на территории Украины.