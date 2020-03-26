https://static.news.ru/photo/4b56f510-6e8f-11ea-8b21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совфед одобрил ряд законов, создающих благоприятные условия для инвестиций. Документы также предусматривают реализацию новых инвестпроектов с заключением соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

По словам замминистра финансов РФ Андрея Иванова, принятые законы должны привлечь в экономику свыше 30 трлн рублей. Ежегодно планируется подписывать 100–150 СЗПК на общую сумму в 7–10 трлн рублей, пишет РИА Новости.

Минимальным объёмом инвестиций для организаций, работающих в здравоохранении, образовании, культуре, сфере физической культуры и спорта, станет 250 млн рублей. Для цифровой экономики, экологии, сельского хозяйства — 500 млн рублей. Для предприятий обрабатывающего сектора — 1,5 млрд рублей. В других отраслях — 5 млрд рублей.

Против закона о СЗПК выступают естественные монополии («Газпром», «Ростелеком», «Транснефть», РЖД). В компаниях считают, что кабмин хочет лишить предприятия контроля над инвестпрограммами.

В РЖД заявили, что участие в СЗПК является принудительным, а поводов для отказа у крупнейших участников рынка нет. Их обяжут компенсировать ущерб инвесторам, если тарифы поднимут. В результате подорожают услуги для остальных потребителей, в том числе отдельных граждан, считают представители перевозчика.

В монополиях надеются, что реформа их не коснётся — рабочая версия поправок содержит мягкие формулировки. Подобные письма предприятия направили в Минэкономразвития и Минтранс.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в адрес нового главы правительства РФ Михаила Мишустина поступил призыв осуществить налоговую амнистию для малого бизнеса и предоставить промышленности доступ к дешёвому долгосрочному беззалоговому кредитованию. С инициативой выступила Партия Роста, которую возглавляет уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.