Группа депутатов Госдумы предложила признавать граждан РФ банкротами без судебного разбирательства. Соответствующий документ внесён на рассмотрение в нижнюю палату парламента.
Авторы планируют применить в России опыт Новой Зеландии, где людей без какой-либо собственности признают неплатёжеспособными по кредиту на основании заявления.
Вся процедура банкротства в стране проходит в электронной форме. После подачи заявления власти в течение года проверяют, не пытается ли их обмануть потенциальный банкрот, передаёт «
Ранее News.ru писал, что общая налоговая задолженность в РФ снизилась до 7% к объёму налоговых поступлений. Это минимальный показатель за последние пять лет, сообщил глава Федеральной налоговой службы России (ФНС) Михаил Мишустин.