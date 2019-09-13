https://static.news.ru/photo/2147703a-d55e-11e9-bfff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Группа депутатов Госдумы предложила признавать граждан РФ банкротами без судебного разбирательства. Соответствующий документ внесён на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

Авторы планируют применить в России опыт Новой Зеландии, где людей без какой-либо собственности признают неплатёжеспособными по кредиту на основании заявления.

Вся процедура банкротства в стране проходит в электронной форме. После подачи заявления власти в течение года проверяют, не пытается ли их обмануть потенциальный банкрот, передаёт « Комсомольская правда ».

Ранее News.ru писал, что общая налоговая задолженность в РФ снизилась до 7% к объёму налоговых поступлений. Это минимальный показатель за последние пять лет, сообщил глава Федеральной налоговой службы России (ФНС) Михаил Мишустин.