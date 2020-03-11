https://static.news.ru/photo/f628f3da-63ae-11ea-ba29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Комитет Госдумы РФ по охране здоровья рекомендует парламенту одобрить в первом чтении проект закона, предлагающего дать правительству полномочия ограничить максимальную стоимость лекарств во время ЧС или при угрозе эпидемии.

Авторами документа являются: глава фракции «Единой России» Сергей Неверов, председатель ГД Вячеслав Володин, первый зампред ЕР Андрей Исаев и руководитель комитета Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов, пишет РИА Новости.

Инициатива подразумевает установку предельно допустимых розничных цен, если в течение 30 календарных дней в субъектах РФ рост розничных цен на такие лекарства и медицинские изделия составит более 30%.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов признал, что в связи с ослаблением рубля существует риск роста цен на медикаменты и бытовую технику. По его словам, в данном случае необходимы дополнительные меры, так как нельзя допустить «ни при каких обстоятельствах» подорожания жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.