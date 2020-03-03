https://static.news.ru/photo/a27b5f96-5d2f-11ea-91ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект «О приобретении правительством России у ЦБ РФ акций ПАО „Сбербанк“ России» во вторник, 3 марта, был одобрен комитетом Государственной думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Нижней палате парламента рекомендовали принять законопроект в первом чтении.

Инициатива правительства направлена на устранение возможной проблемы конфликта интересов Банка России, которые могут возникнуть при совмещении роли надзорного органа, регулятора и акционера. После продажи акций Сбербанка будет обеспечен единообразный подход к участникам рынка в вопросах развития финансовой системы, финансовых услуг и конкуренции на рынке.

Согласно законопроекту, инициатива о приобретении акций будет осуществляться в рамках размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Продажа обыкновенных акций пройдёт по рыночной стоимости по среднезавышенной цене за шесть месяцев, предшествующих месяцу заключения договора, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, министр финансов РФ Антон Силуанов объяснил, как при покупке контрольного пакета акций Сбербанка правительство смогло избежать нарушения бюджетного правила. По его словам, инвестированные в покупку акций Сбербанка средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) возвращаются в бюджет в виде прибыли Центрального банка. Министр пояснил, что таким образом нефтегазовые доходы, за счёт которых формируется ФНБ, переформатируются «не в нефтегазовые доходы».