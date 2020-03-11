https://static.news.ru/photo/25025b32-6379-11ea-883c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственная дума РФ приняла во втором чтении законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Центробанка.

Документ подготовлен кабинетом министров в связи с грядущим поступлением в собственность государства доли финансового регулятора в капитале Сбербанка. Как пишет ТАСС, законотворческая инициатива правительства также дополняет другой законопроект — о перечислении части доходов, поступивших в ЦБ от продажи акций Сбербанка.

Нижняя палата российского парламента планирует рассмотреть законопроект в третьем чтении 12 марта.

Ранее NEWS.ru приводил реплику министра финансов РФ Антона Силуанова, объяснившего, как при покупке контрольного пакета акций Сбербанка правительство смогло избежать нарушения бюджетного правила. По его словам, инвестированные в покупку акций кредитного учреждения средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) возвращаются в бюджет в виде прибыли ЦБ.