Закон о «серых зарплатах» может поставить под угрозу заработки всех россиян

https://static.news.ru/photo/05d9f710-d101-11ea-9425-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Законопроект, предполагающий изъятие «серых зарплат» у физических лиц в пользу Пенсионного фонда РФ, может быть распространён на всех граждан. В таком случае под удар попадут целые категории россиян. К такому мнению склоняются юрист и эксперт по работе с проблемными активами Дмитрий Кваша, а также президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.

Законотворцы вольны писать как угодно. Если изначально это делается, чтобы изымать в ПФР деньги чиновников, то в финальной редакции законопроект можно подправить, и деньги будут изымать у всех, кроме чиновников. Если его примут и он будет распространяться на всех, то будет огромное количество судебных прецедентов. Мы будем их оспаривать. Но как бы мы ни готовились, закон будет не на нашей стороне, — рассказал URA.RU Кваша.

Закон, в случае его принятия, может поставить под угрозу заработки всех россиян, считает экономист Владимир Косой.

Если посмотреть статистику по регионам Северного Кавказа, там очень высок уровень незарегистрированной самозанятости. В некоторых регионах — более 50% населения. В целом по России могут пострадать люди прежде всего из сферы услуг. Например, значительная часть дохода официанта — чаевые, а они не являются официальным заработком. Пострадать могут также репетиторы и так далее, — рассказал президент Центра экономики инфраструктуры.

Эксперт добавил, что любые конфискованные средства должны направляться в федеральный бюджет, а попытки привязать их к конкретным организациям он назвал «популистскими и вызывающими беспокойство у экономистов».

По мнению Кваши, закон должен не заставлять людей доказывать чистоту своих накоплений, а побуждать органы доказывать незаконность заработанных денег.

Накануне стало известно, что Пенсионный фонд будет пополняться конфискованными средствами, законность получения которых невозможно доказать. Соответствующие поправки в Гражданский и Бюджетный кодексы готовит Минфин. Поправки гласят, что конфисковать можно не только имущество неизвестного происхождения, но и деньги, в случае если хозяин не сможет доказать законность их получения. Закон может быть принят уже в декабре этого года.

На сегодня в пользу государства конфисковывается только имущество, приобретённое за незаконно добытые деньги. Какова будет минимальная сумма, которая может заинтересовать проверяющих, и кто будет осуществлять проверки, пока неизвестно. Госдума намерена поддержать идею Минфина на фоне падения доходов россиян в связи с пандемией коронавируса и дефицитом средств в ПФР.

Юрист компании «Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин высказал мнение, что инициированные Министерством финансов поправки в Гражданский кодекс теоретически хороши и направлены на благие цели. Однако на практике это может ударить вовсе не по тем, на кого направлена такая мера, а по карманам простых граждан, у которых есть хоть какие-то сбережения.

Он подчеркнул, что законодателям необходимо чётко прописать, у кого, по каким критериям и на каких основаниях можно будет конфисковывать деньги. На данном этапе не вполне понятно, кто именно будет осуществлять проверки законности доходов и какова будет минимальная сумма, подпадающая под подозрение.

Уткин выразил надежду, что не повторится ситуация, связанная с законом о противодействии финансированию терроризма, формулировки которого «настолько пространны и обтекаемы, что разобраться в том, есть ли у финансовой организации реальные причины для блокировки счёта предпринимателя или нет, практически невозможно». Если формально подходить к требованию документа, подозрительной может быть расценена практически любая операция, писал NEWS.ru.