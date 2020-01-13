https://static.news.ru/photo/1ea64178-365a-11ea-9b16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Проект новой системы накопительных пенсий, которую называют гарантированным пенсионным планом (ГПП), не вошёл в план законопроектной деятельности российского правительства на 2020 год. Это означает, что правительство не запланировало его внесение в Госдуму в 2020 году, при том, что заработать ГПП должен был с 1 января 2021 года.

Об этом сообщает РБК. Эксперты агентства отмечают, что запуск ГПП могут перенести и на 2022 год, и на более поздние сроки.

Однако не исключается вариант, что пакет законопроектов о новой системе накопительных пенсий может быть внесён на рассмотрение в Госдуму самими депутатами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минфин изменит концепцию ГПП, которая вызвала шквал критики со стороны как властей, так и бизнес-сообщества. В Министерстве финансов решили доработать документ. В частности, работодатели выразили мнение, что реализация этой концепции может создать противоречия между ГПП и уже существующими программами негосударственного пенсионного обеспечения.