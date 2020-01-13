Проект новой системы накопительных пенсий, которую называют гарантированным пенсионным планом (ГПП), не вошёл в план законопроектной деятельности российского правительства на 2020 год. Это означает, что правительство не запланировало его внесение в Госдуму в 2020 году, при том, что заработать ГПП должен был с 1 января 2021 года.
Об этом
Однако не исключается вариант, что пакет законопроектов о новой системе накопительных пенсий может быть внесён на рассмотрение в Госдуму самими депутатами.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Минфин изменит концепцию ГПП, которая вызвала шквал критики со стороны как властей, так и бизнес-сообщества. В Министерстве финансов решили доработать документ. В частности, работодатели выразили мнение, что реализация этой концепции может создать противоречия между ГПП и уже существующими программами негосударственного пенсионного обеспечения.
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