https://static.news.ru/photo/47873372-e03d-11e9-a208-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские банки могут ввести отрицательные ставки по валютным вкладам и взимать с клиентов плату за хранение этих средств. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы готовятся рассмотреть в октябре.

В банках поясняют, что привлечённые средства в иностранных валютах невозможно инвестировать в России в полном объёме. Приходится переводить в зарубежные банки, что зачастую влечёт убытки, но при этом выплачивать клиентам положительную доходность.

Несмотря на это, кредитные организации относятся к введению минусовых ставок настороженно. Для реализации инициативы необходима прочная законодательная база.

Эксперты полагают, что отрицательные ставки будут введены только в отношении депозитов в евро. Сокращение доходов россиян не превысит 0,1%, сообщают « Известия ».

Ранее News.ru писал, что идею введения отрицательных ставок поддерживают в Минфине.