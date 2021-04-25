Заключённых могут привлечь к строительству магистралей в России

https://static.news.ru/photo/465f95bc-a62e-11eb-a9c0-96000091f725_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Труд заключённых может быть использован на строительство объектов инфраструктуры БАМа и Транссиба. Предложение уже обсуждалось в правительстве, пишет «Коммерсант».

Минтрансу, ФСИН и РЖД поручено до 14 мая рассмотреть этот вопрос, сообщает издание. Строительство на БАМе нуждается в порядка 15 тысяч человек. Пока к этим работам привлечена только треть. Юристы считают, что привлечь на стройки заключённых практически возможно, но только для самого проекта понадобятся очень серьёзные затраты.

Стройка на БАМе может продлиться до 2030 года. Из-за масштаба работ сейчас там острый недостаток кадров. К тому же, не хватает мигрантов, которые не вернулись в Россию после коронавируса. Дефицит закрывают военными, в этом году порядка трёх тысяч военнослужащих приступят к стройке.

Как сообщалось ранее, РЖД в ближайшее время представит план по развитию Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Уже имеется договорённость с Минобороны о «привлечении трудовых ресурсов» для расширения железнодорожных магистралей.