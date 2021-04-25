Заключённых могут привлечь к строительству магистралей в России

Труд заключённых может быть использован на строительство объектов инфраструктуры БАМа и Транссиба. Предложение уже обсуждалось в правительстве, пишет «Коммерсант».
Минтрансу, ФСИН и РЖД поручено до 14 мая рассмотреть этот вопрос,
Стройка на БАМе может продлиться до 2030 года. Из-за масштаба работ сейчас там острый недостаток кадров. К тому же, не хватает мигрантов, которые не вернулись в Россию после коронавируса. Дефицит закрывают военными, в этом году порядка трёх тысяч военнослужащих приступят к стройке.
Как сообщалось ранее, РЖД в ближайшее время представит план по развитию Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Уже имеется договорённость с Минобороны о «привлечении трудовых ресурсов» для расширения железнодорожных магистралей.