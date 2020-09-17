Захарова прокомментировала попытки Дании помешать «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/85707e28-f8ec-11ea-85a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Дания, пытаясь вновь помешать строительству газопровода «Северный поток — 2», выступает лоббистом США. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее премьер Дании Метте Фредериксен поддержала начало новой дискуссии о будущем газопровода. Разговоры о прекращении реализации проекта начались в ФРГ после госпитализации оппозиционного политика Алексея Навального.

Это очередная попытка датских властей воспрепятствовать сооружению газопровода „Северный поток — 2“. Такая инициатива вызывает по меньшей мере недоумение. Я просто хочу напомнить, что строительство этого газопровода находится на финальной стадии, — цитирует РИА Новости Захарову.

Она напомнила, что все необходимые разрешения, в том числе от датской стороны, на завершение строительства имеются. По мнению официального представителя МИД РФ, налицо недобросовестная конкуренция. В частности, США настойчиво продвигают свой дорогой сжиженный природный газ на европейский рынок в ущерб европейским компаниям и потребителям, а Дания выступает последовательным лоббистом американских планов. При этом всё это происходит под политическим камуфляжем.

Отмечается, что Дания последней из стран, через чью акваторию должен проходить газопровод, дала разрешение на строительство «Северного потока — 2».

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия. В данное время проект реализован на 93%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заявление премьера Дании Метте Фредериксен о необходимости начать новую дискуссию о будущем газопровода «Северный поток — 2» является попыткой показать наличие некой европейской солидарности по реализации проекта. Такого мнения придерживается член Совфеда Владимир Джабаров. По его словам, судьба газопровода преимущественно зависит от позиции Германии как наиболее заинтересованной стороны.