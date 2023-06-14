Захарова, Охлобыстин, новая Lada: чем запомнится первый день ПМЭФ Петербургский международный экономический форум — в лицах и не только

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова на сессии «Роль женщины в формировании будущего России»

14 июня открылся Петербургский экономический форум. Представитель МИД Мария Захарова выступила за права женщин, актеру Ивану Охлобыстину вручили редкую награду, а АвтоВАЗ показал новые машины. Как все это было?

На сессии «Роль женщины в формировании будущего России» официальный представитель российского МИД Мария Захарова выступила в защиту прав женщин. Она предложила «заканчивать с формулировкой о том, какое место отводится женщине в этой жизни».

«Какое захочешь, такое и будет — хоть жены, хоть матери, хоть в бизнес иди. Как ты сама хочешь, так и делаешь», — заявила она. «Надо отдать должное западным женщинам — они все-таки борются», — добавила она.

Актера Ивана Охлобыстина врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий наградил орденом «За заслуги перед Запорожской областью» I степени. Глава региона подчеркнул, что данная награда вручается второй раз в истории — первым носителем ордена является президент России Владимир Путин. Причина — «заслуги перед русским миром», отметил Балицкий.

Также гости форума увидели сразу три новых автомобиля. АвтоВАЗ показал новый представительский седан Lada Aura. Как сообщил NEWS.ru руководитель спецпроекта компании Николай Коршунков, автомобиль оснащен двигателем объемом 1,8 л и мощностью 122 л. с., автоматической коробкой передач. Автомобиль получился просторным для задних пассажиров, а улучшенная шумоизоляция, выдвижной подлокотник, отделка из натуральной кожи и премиальная аудиосистема обеспечивают дополнительный комфорт. Большинство деталей автомобиля российские, добавил Коршунков. Компания может начать производство нового удлиненного седана Lada Aura на базе Vesta уже в 2024 году. О цене автомобиля говорить пока рано, сказал Коршунков.

Также компания показала на ПМЭФ новый кроссовер Lada X-Cross 5. Он сделан на основе китайского автомобиля FAW Besturn T55. Авто оснащено адаптивным круиз-контролем с системами экстренного торможения и слежения за полосой.

Кроме того, гостям ПМЭФ продемонстрировали вездеход фирмы Taktik, собранный исключительно из российских компонентов. Автомобиль выставлен в павильоне Псковской области на ПМЭФ. Стоимость вездехода составляет менее двух миллионов рублей. Также представлена вариация с японским движком для тех, кого не устроит отечественный.

Кадры первого дня ПМЭФ — в галерее NEWS.ru.