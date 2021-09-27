Захарова оценила реакцию Киева на российско-венгерский газовый контракт

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своём Telegram-канале реакцию Киева на подписание Венгрией соглашения с «Газпромом» о поставках газа в обход Украины. По её словам, намерение украинских властей пожаловаться на Будапешт в Европейскую комиссию сравнимо с доносом на соседей.

Захарова порекомендовала западным партнёрам России учесть этот эпизод, когда они будут «отмечать „дни жертв тоталитаризма“, кивая в сторону постсоветского пространства».

Пусть вспомнят, что питательной средой для его становления являются доносы на соседей по случаю зависти, — написала она.

Ранее сообщалось, что Венгрия и «Газпром» подписали соглашение на поставку 4,5 млрд кубометров газа сроком действия в 15 лет. Одна часть топлива будет поставляться через Австрию, другая — через Сербию.

В МИД Украины заявили, что разочарованы действиями Венгрии и пообещали обратиться в Еврокомиссию. Глава компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон пригрозил Будапешту значительным сокращением или полной остановкой транзита газа в Венгрию, несмотря на контракт между Россией и Украиной до 2024 года.