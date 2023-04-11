«Загребущие руки олигархов»: кому и зачем нужна новая приватизация Теперь продавать государственную собственность предлагают ради строительства новой модели экономики

Фото: Борис Кавашкин/ТАСС

Глава ВТБ Андрей Костин предложил «вернуть» деньги в экономику, перезапустив процесс приватизации в России. Это, как считает он, необходимо для финансирования приоритетных проектов. Многие россияне, помня о событиях 90-х годов, само слово «приватизация» воспринимают крайне негативно. NEWS.ru узнал, какой может быть приватизация в современной России и почему эксперты считают ее несвоевременной и даже вредной для экономики.

Какую приватизацию предложил провести Костин

Андрей Костин считает, что новый этап приватизации мог бы обеспечить новую модель роста российской экономики. Об этом он написал в колонке для РБК.

Банкир называет три приоритета в развитии России. Первый — оперативное строительство новых логистических коридоров и транспортной инфраструктуры. Второй — перезапуск целых отраслей промышленности, укрепление обороноспособности за счет развития сферы ВПК. Третий — успешная интеграция новых регионов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Андрей Костин

Финансировать все это господин Костин предлагает за счет «более смелого» использования резервов и госдолга, перераспределения средств бюджета, но, главное — за счет перезапуска приватизации.

Передача госсобственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях — инструмент, уже неоднократно доказавший свою эффективность, — пишет он.

Именно частная инициатива, считает Костин, способна дать импульс в тех сферах, где важна инициативность и способность принимать быстрые и нешаблонные решения.

Как это было в 90-е

В 1992 году стартовала ваучерная приватизация. Госактивы продавались за ваучеры — приватизационный чек получил каждый гражданин страны. Цели приватизации тогда сводились к формированию слоя частных собственников, которые могли помочь властям создать рыночную экономику. В результате ваучерной приватизации в России должен был образоваться средний класс. В итоге она привела лишь к расслоению общества.

«Всенародная собственность» досталась далеко не всем и далеко не в равных долях. В плюсе оказались так называемые «красные директора», то есть руководители предприятий, которые заняли эти должности в советские времена. Они получили возможность скупать контрольные пакеты акций и таким образом становились владельцами своих предприятий.

Фото: Виталий Арутюнов/РИА Новости Первый день выдачи приватизационных чеков (ваучеров). Пенсионерки Вера Шварц и ее дочь, получившие приватизационные чеки

В результате второго этапа приватизации — залоговых аукционов — государственная собственность (самые доходные компании) была передана в руки так называемых олигархов по беспрецедентно низкой цене. Аукционы назывались залоговыми, так как, в отличие от обычных аукционов, компании не продавались, а отдавались в залог. Однако выкуплены обратно они не были.

Как это может быть теперь

В условиях проводимой специальной военной операции предложение отдать ликвидные (а другие бизнесу не нужны) предприятия в частные руки выглядит по меньшей мере странным, отметили опрошенные нами эксперты. Это фактически возвращение к тому, от чего Россия постепенно отходила последние годы.

Приватизация требует серьезной подготовки и финансовой составляющей, отметил в разговоре с NEWS.ru глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. План приватизации закладывается вместе с бюджетом, а принимается осенью на следующий год. Пока такой возможности нет.

Думаю, это какое-то точечное решение для привлечения инвесторов в экономику, именно стратегов, например, китайские или саудовские компании. Из наиболее перспективной отрасли, где можно провести приватизацию, — банковский сектор. Но речь будет идти не о крупных игроках, а о санированных банках, — рассуждает аналитик.

В данном случае «мы говорим не о ближайшем времени, а о долгосрочной перспективе», добавляет он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нужна ли России новая приватизация

Экс-советник министра экономики России Евгений Надоршин напоминает, что государство долгое время собирало объекты после активной фазы приватизации, завершившейся с кризисом 2008–2009 годов. Приличная часть того, что приватизировалось, «даже в рамках реформы РАО „ЕЭС“ потом попало в руки государства».

«Все интересные активы государство предпочитало сохранять под своим контролем и даже наращивать. То, что предлагалось в основном после кризиса 2008–2009-х годов, интереса практически ни для кого не представляло, и программа приватизации регулярно не выполнялась», — отмечает собеседник NEWS.ru.

По его мнению, сегодня желающих что-то покупать не так много. Это эксперт объясняет тем, что в последние годы было принято «большое количество законов либо ограничивающих бизнес, либо угрожающих это сделать при определенных обстоятельствах».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажа государственных активов на фоне «низкого рынка» (то есть когда эти активы будут проданы дешевле, чем стоят. — NEWS.ru) минимизирует прибыль государства и имеет смысл только с точки зрения повышения эффективности управления, считает Абзалов.

«На фоне непростой экономической ситуации и нестабильной геополитической обстановки не стоит лишаться основного и одного из важнейших источников дохода», — уверен эксперт.

Чем еще может быть вредна приватизация

По мнению экономиста Михаила Беляева, Костин «исходит из ложного посыла, который исповедовали Гайдар и прочие, о том, что сумма эффективности отдельных предприятий равнозначна повышением интереса государства». Так, уверен эксперт, бывает не всегда.

«Если речь идет о крупных компаниях, то сейчас мы прежде всего должны думать об оборонной, стратегической и экономической безопасности страны», — указывает собеседник NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пакеты этих предприятий должны находиться в руках государства, уверен Беляев. Частные интересы не всегда совпадают с государственными, но государственный приоритет должен быть важнее, добавляет он.

Депутат Госдумы Нина Останина в своем Telegram-канале раскритиковала идею Андрея Костина. Она расценила слова банкира о новом этапе приватизации как «предложение отдать ликвидные активы государства в частные загребущие руки олигархов».

Что думают о «новой приватизации по Костину» в Кремле

Все экономисты и эксперты обсуждают различные темы, связанные с ускорением экономического развития страны, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, «это интересная точка зрения, которая представлена Костиным».

Однако идею перезапустить приватизацию в Кремле не рассматривают, сказал Песков.