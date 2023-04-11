Глава ВТБ Андрей Костин предложил «вернуть» деньги в экономику, перезапустив процесс приватизации в России. Это, как считает он, необходимо для финансирования приоритетных проектов. Многие россияне, помня о событиях 90-х годов, само слово «приватизация» воспринимают крайне негативно. NEWS.ru узнал, какой может быть приватизация в современной России и почему эксперты считают ее несвоевременной и даже вредной для экономики.
Какую приватизацию предложил провести Костин
Андрей Костин считает, что новый этап приватизации мог бы обеспечить новую модель роста российской экономики. Об этом он написал в колонке для РБК.
Банкир называет три приоритета в развитии России. Первый — оперативное строительство новых логистических коридоров и транспортной инфраструктуры. Второй — перезапуск целых отраслей промышленности, укрепление обороноспособности за счет развития сферы ВПК. Третий — успешная интеграция новых регионов.
Финансировать все это господин Костин предлагает за счет «более смелого» использования резервов и госдолга, перераспределения средств бюджета, но, главное — за счет перезапуска приватизации.
Передача госсобственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях — инструмент, уже неоднократно доказавший свою эффективность, — пишет он.
Именно частная инициатива, считает Костин, способна дать импульс в тех сферах, где важна инициативность и способность принимать быстрые и нешаблонные решения.
Как это было в 90-е
В 1992 году стартовала ваучерная приватизация. Госактивы продавались за ваучеры — приватизационный чек получил каждый гражданин страны. Цели приватизации тогда сводились к формированию слоя частных собственников, которые могли помочь властям создать рыночную экономику. В результате ваучерной приватизации в России должен был образоваться средний класс. В итоге она привела лишь к расслоению общества.
«Всенародная собственность» досталась далеко не всем и далеко не в равных долях. В плюсе оказались так называемые «красные директора», то есть руководители предприятий, которые заняли эти должности в советские времена. Они получили возможность скупать контрольные пакеты акций и таким образом становились владельцами своих предприятий.
В результате второго этапа приватизации — залоговых аукционов — государственная собственность (самые доходные компании) была передана в руки так называемых олигархов по беспрецедентно низкой цене. Аукционы назывались залоговыми, так как, в отличие от обычных аукционов, компании не продавались, а отдавались в залог. Однако выкуплены обратно они не были.
Как это может быть теперь
В условиях проводимой специальной военной операции предложение отдать ликвидные (а другие бизнесу не нужны) предприятия в частные руки выглядит по меньшей мере странным, отметили опрошенные нами эксперты. Это фактически возвращение к тому, от чего Россия постепенно отходила последние годы.
Приватизация требует серьезной подготовки и финансовой составляющей, отметил в разговоре с NEWS.ru глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. План приватизации закладывается вместе с бюджетом, а принимается осенью на следующий год. Пока такой возможности нет.
Думаю, это какое-то точечное решение для привлечения инвесторов в экономику, именно стратегов, например, китайские или саудовские компании. Из наиболее перспективной отрасли, где можно провести приватизацию, — банковский сектор. Но речь будет идти не о крупных игроках, а о санированных банках, — рассуждает аналитик.
В данном случае «мы говорим не о ближайшем времени, а о долгосрочной перспективе», добавляет он.
Нужна ли России новая приватизация
Экс-советник министра экономики России Евгений Надоршин напоминает, что государство долгое время собирало объекты после активной фазы приватизации, завершившейся с кризисом 2008–2009 годов. Приличная часть того, что приватизировалось, «даже в рамках реформы РАО „ЕЭС“ потом попало в руки государства».
«Все интересные активы государство предпочитало сохранять под своим контролем и даже наращивать. То, что предлагалось в основном после кризиса 2008–2009-х годов, интереса практически ни для кого не представляло, и программа приватизации регулярно не выполнялась», — отмечает собеседник NEWS.ru.
По его мнению, сегодня желающих что-то покупать не так много. Это эксперт объясняет тем, что в последние годы было принято «большое количество законов либо ограничивающих бизнес, либо угрожающих это сделать при определенных обстоятельствах».
Продажа государственных активов на фоне «низкого рынка» (то есть когда эти активы будут проданы дешевле, чем стоят. — NEWS.ru) минимизирует прибыль государства и имеет смысл только с точки зрения повышения эффективности управления, считает Абзалов.
«На фоне непростой экономической ситуации и нестабильной геополитической обстановки не стоит лишаться основного и одного из важнейших источников дохода», — уверен эксперт.
Чем еще может быть вредна приватизация
По мнению экономиста Михаила Беляева, Костин «исходит из ложного посыла, который исповедовали Гайдар и прочие, о том, что сумма эффективности отдельных предприятий равнозначна повышением интереса государства». Так, уверен эксперт, бывает не всегда.
«Если речь идет о крупных компаниях, то сейчас мы прежде всего должны думать об оборонной, стратегической и экономической безопасности страны», — указывает собеседник NEWS.ru.
Пакеты этих предприятий должны находиться в руках государства, уверен Беляев. Частные интересы не всегда совпадают с государственными, но государственный приоритет должен быть важнее, добавляет он.
Депутат Госдумы Нина Останина в своем Telegram-канале раскритиковала идею Андрея Костина. Она расценила слова банкира о новом этапе приватизации как «предложение отдать ликвидные активы государства в частные загребущие руки олигархов».
Что думают о «новой приватизации по Костину» в Кремле
Все экономисты и эксперты обсуждают различные темы, связанные с ускорением экономического развития страны, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, «это интересная точка зрения, которая представлена Костиным».
Однако идею перезапустить приватизацию в Кремле не рассматривают, сказал Песков.