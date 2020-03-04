https://static.news.ru/photo/6ce80c36-5e1e-11ea-9bb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общая задолженность за энергоресурсы в сфере жилищно-коммунального хозяйства России составляет почти 1,3 трлн рублей. При этом она не сокращается.

Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил глава Минстроя РФ Владимир Якушев в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Он добавил, что население задолжало около 810 млрд рублей, а бюджетные организации — 60 млрд рублей. Остальная сумма — долги других потребителей.

При этом Якушев заявил, что сами предприятия коммунального комплекса за топливно-энергетические ресурсы должны 173 млрд рублей и разница между этой цифрой и 1,3 трлн рублей и есть та сумма, на которую не дофинансируется система ЖКХ.

Как писал NEWS.ru, министерство строительства и ЖКХ поручило пересмотреть плату за отопление квартир в регионах, где зима 2020 года оказалась аномально тёплой. Перерасчёт получат жители домов, где нет общедомовых счётчиков расхода теплоносителя.