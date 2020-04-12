Задолженность россиян по кредитам может взлететь в 7 раз

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Просроченная задолженность по потребительским кредитам в РФ может вырасти в 5-7 раз на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), сообщили представители международной консалтинговой компании McKinsey&Company. По их словам, это произойдёт из-за падения доходов граждан.

Аналитики также предсказывают дефолты и реструктуризацию займов компаний сферы услуг, непродовольственной розницы, коммерческой недвижимости, туризма, авиаперевозок, пишет ТАСС.

Однако финансисты ожидают падения роста розничных кредитов в 2020-м до уровня не более 7% (с 13% по основному прогнозу), корпоративные займы могут снизиться на 2%, автокредитование потеряет до 5%, увеличение портфеля для малого и среднего бизнеса сократится с нынешних 20-25% до около 10%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Центробанк России обнародовал правила создания счетов во время самоизоляции на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Регулятор временно разрешил кредитным организациям предоставлять соответствующие услуги своим клиентам удалённо.

В мире насчитывается 1,78 млн инфицированных. Скончались более 108 тысяч человек, выздоровели — около 406 тысяч. В России на сегодняшний день зафиксировано 15,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 1291, умерли — 130 человек.