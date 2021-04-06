Задолженность по зарплате в России за месяц снизилась на 67 млн рублей

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Задолженность по зарплате в России сократилась на 67 млн рублей в период с 1 февраля по 1 марта. Об этом рассказал руководитель Роструда Михаил Иванков.

Сославшись на данные Росстата, он отметил, что на 1 февраля 2021 года просроченная задолженность по зарплате по стране составляла 1,872 млрд рублей. Это на 400 млн рублей меньше прошлогоднего показателя.

За период с 1 февраля по 1 марта ещё на 67 млн задолженность снизилась, — сказал Иванков в эфире телеканала НТВ.

Ранее NEWS.ru перечислил регионы РФ с высокими зарплатами в провинции. Возглавил рейтинг Ямало-Ненецкий автономный округ, где средняя зарплата в провинции в пять раз превысила стоимость фиксированного набора товаров и услуг. Её размер составляет 99,1 тысячи рублей в месяц, что в 2,5 раза больше среднероссийского уровня.

Второе и третье места заняли Магаданская область и Ненецкий автономный округ соответственно. В топ-5 вошли Ханты-Мансийский автономный округ и Сахалинская область.