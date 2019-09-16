https://static.news.ru/photo/587717d6-d888-11e9-befc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Общая задолженность по выплатам заработной платы в России снизилась за август 2019 года на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или на 147,7 млн рублей в количественном выражении.

Как сообщает Росстат , 49,2% всех зарплатных долгов приходятся на 2019 год (1,283 млрд рублей). 27,1% невыплаченных заработных плат относятся к периоду 2017 года и раньше. На 1 сентября 2019 года около 40 тысяч человек не получили причитающиеся им выплаты — это менее 1% всех учтённых работников. Почти половина из этого числа (48%) работает на обрабатывающих производствах.

В июле, согласно данным Росстата, задолженность по зарплате выросла на 7,1%.

Как ранее писал News.ru, Росстат подсчитал количество россиян, перешагнувших столетний рубеж. В 2019 году в стране проживают 20 582 человека, которым сто и больше лет. В 2009 году это число было почти в 2,5 раза меньше.