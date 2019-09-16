Общая задолженность по выплатам заработной платы в России снизилась за август 2019 года на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или на 147,7 млн рублей в количественном выражении.
Как сообщает
В июле, согласно данным Росстата, задолженность по зарплате выросла на 7,1%.
Как ранее писал News.ru, Росстат подсчитал количество россиян, перешагнувших столетний рубеж. В 2019 году в стране проживают 20 582 человека, которым сто и больше лет. В 2009 году это число было почти в 2,5 раза меньше.