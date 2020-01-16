https://static.news.ru/photo/1e899a5e-386d-11ea-8872-fa163e074e61_660.jpg Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одной из основных задач обновлённого правительство должно стать обеспечение бюджетной стабильности. Об этом заявил и.о. первого вице-премьера и министра финансов Антон Силуанов.

Он выразил уверенность, что новый кабмин не откажется от принципов макростабильности и правил, которыми руководствовались власти при подготовке бюджета.

Позиция послания [президента Федеральному собранию] в том, что эти предложения должны не приводить к бюджетной разбалансированности и обеспечивать бюджетную стабильность и устойчивость, — цитирует Силуанова РИА Новости.

Он также высказал мнение, что преемственность во всех финансовых делах будет сохранена.

15 января кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжают временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.