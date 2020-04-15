Почти 10 организаций производителей и поставщиков продовольствия выступили с призывом к властям восстановить замороженный проект Министерства промышленности и торговли о раздаче продуктовых карточек малообеспеченным россиянам. В пресс-службах президента РФ, правительства, Минэкономразвития, Минтруда и Минпромторга не стали комментировать NEWS.ru возможность введения так называемой карточной системы.

Идея с продуктовыми карточками впервые была предана огласке в 2015 году. В мае 2017-го Минпромторг оценил стоимость её реализации в 200–300 млрд рублей в год. Позднее в правительстве идею заморозили.



О целесообразности возвратиться к идее, от которой отказались из-за отсутствия средств, говорится в «Заявлении о необходимых и неотложных мерах по обеспечению доступности социально значимых товаров первой необходимости» (есть у редакции NEWS.ru).

Его подписали председатель Союза потребителей РФ, председатель совета директоров Союза участников потребительского рынка, член Экспертного совета при правительстве РФ Пётр Шелищ, руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон и ряд других лиц. Аргументируется такая инициатива важностью сохранения «доступности для населения социально значимых продовольственных и иных товаров первой необходимости в экстремальных условиях защиты от пандемии коронавируса».

В число получателей «кредитных обязательств федерального бюджета», за счёт которых можно будет покупать продукты и другие товары первой необходимости отечественного производства, авторы заявления предложили включить тех, кто потерял работу или доход в связи с ограничениями, введёнными для предотвращения распространения COVID-19.

Такая мера увеличит платёжеспособный спрос на продукцию российских предприятий, что поможет сохранить рабочие места и устойчивость бизнеса продавцов и поставщиков такой продукции, — отмечается в обращении, скреплённом 12 подписями.

По расчёту представителей бизнес-сообщества, на финансирование предлагаемого проекта с мая по декабрь 2020 года потребуется 800 млрд рублей. Ежемесячные карточки «номиналом» в 10 тысяч рублей смогут получить порядка 10 млн граждан России.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

О чём речь

Как разъяснил один из подписантов открытого письма Сергей Юшин, в заявлении речь идёт не о продовольственных талонах по аналогии с талонами на дефицитные товары первой необходимости, которые были широко распространены в последние годы СССР и в самом начале 1990-х. Сегодня продовольственных и иных товаров первой необходимости всё-таки имеется в достатке.

Речь идёт об адресной поддержке малообеспеченных граждан, а в условиях ограничений на предпринимательскую деятельность в рамках борьбы с распространением коронавируса — и о помощи людям, потерявшим доход и стоящим на пороге проблем с приобретением элементарных продуктов. Сергей Юшин президент Национальной мясной ассоциации президент Национальной мясной ассоциации

Стоит отметить, что такая система известна и давно реализуется в ряде стран, в том числе богатых, чтобы обеспечить необходимый минимальный набор продуктов тем, у кого крайне ограниченные материальные возможности. Например, программа дополнительного питания в США (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) охватывает более 40 млн граждан. Она также известна как программа продовольственных талонов (Food Stamps Program, FSP) и направлена на борьбу с голодом. То есть США не стесняются признать, что более 40 млн граждан без такой адресной поддержки голодали бы, замечает Юшин.

NEWS.ru

В России, по мнению подписантов обращения, вопрос рыночных колебаний цен в основном пытаются решить административным давлением на поставщиков и продавцов продовольственных товаров, как и в 1920-е и последующие годы, лишая фермеров части их законного дохода.

Доступ к продуктам питания по необоснованно низким ценам в настоящее время имеют в том числе и состоятельные граждане, и средний класс, а доходы в деревне так и остаются на уровне половины от доходов городских жителей и промышленности. Одновременно с этим предприятия несут убытки, могут даже разоряться, страдает банковский сектор. А после разорения предприятий «наступает дефицит и новый виток роста цен», подчеркнул Юшин.

Очевидно, что бизнес попросил у властей не продуктовые карточки в классическом смысле, когда в советские времена человеку выдавали квитанции на получение определённых товаров, некую систему гарантированной социальной помощи. Агван Микаелян член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza

По его мнению, данная мера «достаточно интересна, однако она может быть только временной, поскольку никаких проблем в России с продовольствием нет, а угроза голода отсутствует». Такая мера, уточнил аналитик, прежде всего поможет населению и в то же время отечественным производителям продовольствия — через поддержку спроса на их продукцию.

Технически с реализацией данной программы в России особых сложностей нет, главное — правильно определить круг получателей такой помощи. Однако её финансирование потребует значительных дополнительных расходов федерального бюджета, потому что такая программа может быть только федеральной. Насколько известно, пока федеральный бюджет не намерен брать на себя такие расходы. Александр Проклов старший управляющий директор рейтингового агентства НКР старший управляющий директор рейтингового агентства НКР

С точки зрения бизнеса, по мнению эксперта, эта программа могла бы помочь предотвратить обвальное падение спроса на ряд продовольственных товаров из-за резкого снижения уровня жизни населения на фоне роста безработицы.

Кто бы мог получить карточки

Разговоры о введении продовольственных карточек можно поддерживать именно сейчас лишь в одном случае — если государство по рыночным ценам закупит продовольствие для распределения между семьями и одинокими гражданами, которые потеряли работу, объясняет директор научно-исследовательского центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Наталья Шагайда.

Кому-то не на что купить продукты. Уже предусмотренные программы поддержки в виде выплат либо не гарантируют потребление на уровне простого, но достаточного питания, либо эти люди под эти программы в силу многообразных причин не подпадают. Кому-то нужна экстренная помощь. В виде карточек на сумму, позволяющую купить продукты первой необходимости, или в виде наборов продовольствия, выдаваемых им на неделю или на день, если у людей нет дома. Наталья Шагайда директор научно-исследовательского центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС директор научно-исследовательского центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС

Во всех остальных случаях введение карточек на какие-либо продукты по регулируемым ценам всегда ведёт к дефициту и пустым полкам, предупредила Шагайда.

В первую очередь карточки нужны тем гражданам, заработная плата которых менее прожиточного минимума, а их до начала 2020 года было 19,1 млн человек, но за помощью фактически обращалось лишь 25% от этого числа (около 4 млн). Сейчас речь идёт о 10 млн человек. И если ранее в бюджете не нашли 319 млрд, то сейчас требуется уже 800 млрд. Ольга Лебединская доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова

Предлагаемый «карточный» проект подразумевает то, что государство будет выкупать у отечественных производителей часть продукции, которая будет реализовываться наиболее уязвимым слоям населения через торговую сеть.

Нуждающиеся люди получат пластиковую карточку, на которую ежемесячно начисляется определённая сумма. Потратить её можно только в указанной сети и лишь на товары первой необходимости отечественного производства (хлеб, макаронные изделия, овощи, фрукты, яйца, мясо, рыбу, молоко), исключая алкоголь и табак. Введение подобной системы «уведет» из ретейла часть клиентов. Вопрос в том, кто будет контролировать подобную сеть и кто получит контракты на поставку продуктов питания.

Но есть и другая сторона вопроса — угроза возникновения искусственного дефицита в такой сети, так как наличие карточки совсем не гарантирует покупку, считает Ольга Лебединская.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Карточек на всех не хватит

К слову, в основе карточной системы в США, которая действует с 16 мая 1939 года, лежит денежная субсидия, которую граждане могут использовать для приобретения продуктов питания.

Карточная система — это неплохой способ поддержки граждан. Плюс он проверен годами в тех же Штатах и прозрачен с точки зрения коррупции, поэтому бизнес ратует за это. В целом предприятиям выгодно, чтобы у людей высвободились дополнительные средства, которые они смогут направить на покупку других вещей, например, одежды, мелкой бытовой техники и так далее. Иван Капустянский трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum

Судя по заявлениям депутатов Госдумы, в частности Олега Шеина, в скором времени без работы может остаться порядка 15 млн человек. Это люди, которые не имеют никакой квалификации: продавцы, охранники, водители. Если же сравнивать ситуацию с США, то это значительно меньше. Так, за океаном в октябре 2016 года помощь получали более 43 млн человек. Стоит отметить, что 2016-й для Штатов не был кризисным.

Ещё раз напомним, что бизнес-сообщество призывает власти ввести карточки пока лишь для 10 млн россиян. То ли ещё будет.