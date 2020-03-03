В прошлом году российские банки резко увеличили продажу коллекторским агентствам долгов по кредитам, выданным с 2017 года — на это время пришёлся бум розничного кредитования, следует из презентации Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и Первого коллекторского бюро (ПКБ), которая есть у редакции NEWS.ru.

В 2019 году число свежих, то есть выданных за последние три года долгов составило 13,3% от общего количества предлагаемых к переуступке. На такие кредиты годом ранее приходились лишь 6,2% случаев. По объёму задолженности доля этих долгов в прошлом году увеличилась в 3,7 раза — до 7,4% от объёма сделок на рынке цессий (переуступок долгового права).

В общей сложности в 2019 году банковские структуры предложили коллекторам 400 млрд руб. просроченных долгов, что на 15% меньше, чем годом ранее. Однако доля закрытых сделок увеличилась, что привело к росту объёма проданных долгов до 304 млрд руб. В основном банки выставляли на продажу долги по кредитам наличными, POS-кредитам и кредитным картам.

Мы видим явную тенденцию по омоложению портфеля. Во-первых, это связано с ростом самого потребительского кредитования, эту тенденцию мы видим в последние два года. Именно это и является первопричиной активизации переуступки недавно выданных ссуд. Кроме того, не стоит забывать, что регулятор ставит для банков достаточно жёсткие рамки и держать на балансе 2-3 года просрочку становится достаточно дорого и невыгодно. Поэтому мы сейчас видим некоторые изменения в подходе к работе с долговыми портфелями: кредитор быстро отрабатывает его по агентской схеме и выставляет на продажу, получая максимальную прибыль. Чем «моложе» просрочка — тем выше цена, — сказал NEWS.ru генеральный директор ПКБ Павел Михмель.

Как объяснил гендиректор финансового маркета «Юником24» Юрий Кудряков, «проблема долгов сейчас как никогда актуальна». Несмотря на сокращение объёма просрочки за прошедший год на минимальный 1%, в зоне риска по-прежнему находятся девять миллионов заёмщиков, которые отдают на погашение больше 50% от своего дохода, и эта цифра постоянно растёт, объяснил эксперт.

При малейшем колебании или снижении уровня дохода они выйдут на просрочку. Несмотря на ошибочное мнение, нередки случаи, когда именно продажа долга становилась точкой возобновления выплат по кредиту. Причём сейчас коллекторские агентства предлагают помимо индивидуальных графиков и рассрочек систему дисконтирования, то есть списывают часть долга тем, кто не пытается уйти от ответственности и пытается работать с долгом. Юрий Кудряков гендиректор финансового маркета «Юником24» гендиректор финансового маркета «Юником24»

В итоге, отметил гендиректор финансового маркета «Юником24», должнику удаётся не только исправить кредитную историю, но и сэкономить на выплатах.

Директор СРО НАПКА Борис Воронин замечает, что «банки всегда активно продавали долги — для них это шанс высвободить резервы под развитие».

Сейчас мы видим очевидную положительную тенденцию для рынка, что долги стали более молодыми, что доля закрытых сделок достигла своего исторического максимума. И здесь нельзя обойти стороной, что продажа и покупка долга выгодна не только финансовым организациям, но и самим должникам. Если на протяжении двух-трёх лет они не смогли договориться с банком, то принимая в расчёт индивидуальный подход агентств к должникам, у них появляются все шансы выбраться из долговой ямы. Борис Воронин директор СРО НАПКА директор СРО НАПКА

Признаки проблемности

Рост продаж банками свежих долгов коллекторам объясняется тем, что Банк России усиливает свой контроль за деятельностью банков на рынке потребительского кредитования в связи с его активным ростом, говорит доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков. Он отмечает, что основной объём продаваемых долгов приходится, как указывают ПКБ и НАПКА, на долги по кредитам наличными, POS-кредиты и кредитные карты.

Данные виды кредитов относятся к разряду необеспеченных, и в случае ухудшения их обслуживания банки в соответствии с действующим законодательством должны создавать по ним большие резервы, что значительно ухудшает финансовую отчётность банков, привлекая излишнее внимание со стороны Банка России. Во избежание этого банки стремятся активно избавляться от кредитов, по которым возникают признаки проблемности. Максим Марков доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова

Эксперт отсылает к аналогичной ситуации, которая наблюдается и по «старым» потребительским кредитам, выданным в 2011–2013 годах. Их доля в продаваемых банками коллекторам долгах растёт как по количеству, так и по сумме. Как правило, это безнадёжные долги, по которым банки не могут получить назад денежные средства, в связи с чем по ним созданы большие резервы. И для того чтобы они не ухудшали общую картину по финансовой отчётности банков, им проще и выгоднее продать их коллекторам, замечает аналитик.

Сергей Булкин/NEWS.ru

При этом по кредитам, выданным в 2014–2016 годах, напротив наблюдается сокращение продаж как по объёмам, так и по количеству, указывает Марков. Это связано с тем, что создаваемые по ним резервы ещё не так велики, как по более ранним кредитам, и банки надеются получить по ним средства самостоятельно, проясняет картину эксперт.

Таким образом, одним из факторов, оказывающих на банки влияние при принятии решения о продаже долгов коллекторам, является их влияние на создаваемые банками резервы и на иные их финансовые показатели, — сказал доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Продавая быстро просроченные кредиты коллекторам, банки экономят на содержании штата по взысканию, добавляет ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Плюс у банка высвобождаются резервы, которые он делал под «плохие» кредиты согласно Положению о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности. Фактически высвободившуюся сумму банки могут снова пустить в оборот, говорит Капустянский.