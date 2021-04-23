Зачем банки «сливают» долги

Коллекторы в прошлом году получили от банков проблемные долги россиян на рекордную сумму — 582 млрд рублей. Пандемия позволила профессиональным взыскателям неплохо заработать. Число долгов, переданных на взыскание по договору с банками, продолжит расти, предупреждают специалисты. NEWS.ru узнал, чьи кредиты рискуют попасть в руки коллекторов и каким образом должники могут этого избежать.

За время пандемии коронавируса банки передали коллекторам рекордный объём долгов россиян. Речь идёт о 582 млрд рублей в 2020 году — это максимум с 2013 года, когда Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) начала вести статистику, пишет РБК .

По сравнению с докризисным 2019 годом количество новых кейсов в работе коллекторов выросло на 4,9%, до 8,4 млн единиц. Для многих заёмщиков коронакризис послужил катализатором, вынудившим их выйти на просрочку. Как отмечают сами коллекторы, в зоне риска в основном оказались те, чьё финансовое положение и до кризиса было не самым устойчивым.

В целом, считают на рынке, в дальнейшем объём долгов, переданных на взыскание, будет расти, но о резких темпах роста речи не идёт. С частью долгов, образовавшихся во второй половине 2020 года, банки пока работают самостоятельно, а передача коллекторам начнётся при просрочке свыше 180 дней.

К началу марта задолженность населения по кредитам перед банками достигла 20,8 трлн рублей, следует из данных ЦБ. С начала года она увеличилась почти на 800 млрд рублей. В первом квартале 2021 года средний размер неоплачиваемого долга увеличился ещё на 7,5%, до 137,6 тысячи рублей, что является максимумом за четыре года.

Согласно статистике НАПКА, сегодня около 5,4 млн россиян имеют просроченные обязательства перед кредитными организациями в сегменте необеспеченного кредитования, то есть каждый пятый. В среднем на должника приходится около 1,2 кредита. При этом порядка 80% должников в работе коллекторских агентств имеют один просроченный долг, 15% — два, 3,5% — три, 1,5% — более четырёх кредитов.

Уровень риска дефолта находится в прямой зависимости от количества оформленных кредитов. Чем больше долговых обязательств взял на себя заёмщик, тем выше шансы, что он не сможет обслуживать долги. При одном кредите риск просрочки возникает в 10% случаев, двух — уже в 15% случаях, трёх — в 30%. Если же речь идёт о четырёх кредитах, то вероятность выхода на просрочку превышает 50%.

После того как платёж по кредиту был несколько раз просрочен, перед банком встаёт дилемма — заниматься должником самому, отдать договор в работу коллекторам или обратиться в суд. Как правило, банки выбирают второй путь, чтобы не тратиться на судебные издержки и сфокусироваться на работе с добросовестными клиентами, заодно отразив в отчётности передачу долга на аутсорс, объясняет руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

У разных банков разные стандарты и правила. Какие-то из них могут передавать или продавать долги коллекторским агентствам после 90 дней просрочки, какие-то — после 180 дней. Во втором случае коллекторы будут требовать погашения долга единоразово, а не встать в график платежей. Такой сценарий возможен и после 90 дней просрочки, но встречается он реже. Встречаются кейсы, когда должнику предлагают рефинансирование со списанием части процентов, штрафов и пени, но здесь это больше зависит от банка. В любом случае эти условия будут достаточно жёсткими для должников. Михаил Коган руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами

По словам управляющего партнёра компании «Лавник и Партнёры» Романа Лавника, коллекторам передаются те долги, взыскать которые у банков не получается собственными средствами, от которых они попросту «устали». К тому же внутренние службы взыскания банков перегружены работой, часто у них не хватает организационных и временных ресурсов для того, чтобы охватить своим вниманием всех должников. Наконец, усиление контроля Банка России над деятельностью кредитно-финансовых организаций привело к тому, что банки стремятся избавляться от проблемных задолженностей, чтобы к ним не возникало лишних вопросов, отмечает эксперт.

Взыскание долгов не является профильным видом деятельности кредитно-финансовых организаций, тогда как коллекторские агентства специализируются именно на такой деятельности и обладают широким арсеналом средств и методов, используемых при взыскании просроченных долгов. Роман Лавник кандидат экономических наук, управляющий партнёр компании «Лавник и Партнёры» кандидат экономических наук, управляющий партнёр компании «Лавник и Партнёры»

Эксперты подчёркивают: банки решаются на крайние меры далеко не сразу и фактически у должника есть время, чтобы исправить ситуацию. Самый худший сценарий для заёмщика, просрочившего оплату, — это перестать держать коммуникацию с банком, ведь с последним договориться будет проще, чем с коллекторским агентством.

После неоплаты одного ежемесячного платежа никто не побежит в суд и не обратится к коллекторам, замечает юрист Артём Баранов. На начальной стадии просрочки работает отдел по просроченной задолженности банка. И здесь у заёмщика есть два пути: либо не допускать длительной просрочки по оплате кредита, либо — если точка кипения банка настала — свести всё к разрешению спора в установленном законом порядке.

Досудебная претензия, затем подача искового заявления в суд, далее рассмотрение дела в суде и по итогу исполнение вступившего в законную силу (после обжалования) решения суда через службу судебных приставов или другими разрешёнными законом способами, но точно не физическим и психологическим воздействием. Артём Баранов юрист юрист

По словам Когана, рост просроченных задолженностей будет продолжаться как минимум до конца 2022 года. У Федеральной службы судебных приставов уже более 8 млн дел о взыскании, общая сумма которых составляет 2 трлн рублей. Часть из них поступает от коллекторских агентств и банков, не добившихся результата.

В 2021 году коллекторы могут получить от банков проблемные долги ещё на 700 миллиардов рублей и примерно столько же — в 2022 году, — прогнозирует Коган.

В работу пойдёт большое количество ипотечных кредитов с длительными просрочками, а это очень большой чек, притом что средний просроченный долг и без того составляет около 138 тысяч рублей, резюмирует эксперт.