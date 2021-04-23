Зачем банки «сливают» долги

Коллекторы в прошлом году получили от банков проблемные долги россиян на рекордную сумму — 582 млрд рублей. Пандемия позволила профессиональным взыскателям неплохо заработать. Число долгов, переданных на взыскание по договору с банками, продолжит расти, предупреждают специалисты. NEWS.ru узнал, чьи кредиты рискуют попасть в руки коллекторов и каким образом должники могут этого избежать.
За время пандемии коронавируса банки передали коллекторам рекордный объём долгов россиян. Речь идёт о 582 млрд рублей в 2020 году — это максимум с 2013 года, когда Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) начала вести статистику, пишет
По сравнению с докризисным 2019 годом количество новых кейсов в работе коллекторов выросло на 4,9%, до 8,4 млн единиц. Для многих заёмщиков коронакризис послужил катализатором, вынудившим их выйти на просрочку. Как отмечают сами коллекторы, в зоне риска в основном оказались те, чьё финансовое положение и до кризиса было не самым устойчивым.
В целом, считают на рынке, в дальнейшем объём долгов, переданных на взыскание, будет расти, но о резких темпах роста речи не идёт. С частью долгов, образовавшихся во второй половине 2020 года, банки пока работают самостоятельно, а передача коллекторам начнётся при просрочке свыше 180 дней.
К началу марта задолженность населения по кредитам перед банками достигла 20,8 трлн рублей, следует из данных ЦБ. С начала года она увеличилась почти на 800 млрд рублей. В первом квартале 2021 года средний размер неоплачиваемого долга увеличился ещё на 7,5%, до 137,6 тысячи рублей, что является максимумом за четыре года.
Согласно статистике НАПКА, сегодня около 5,4 млн россиян имеют просроченные обязательства перед кредитными организациями в сегменте необеспеченного кредитования, то есть каждый пятый. В среднем на должника приходится около 1,2 кредита. При этом порядка 80% должников в работе коллекторских агентств имеют один просроченный долг, 15% — два, 3,5% — три, 1,5% — более четырёх кредитов.
Уровень риска дефолта находится в прямой зависимости от количества оформленных кредитов. Чем больше долговых обязательств взял на себя заёмщик, тем выше шансы, что он не сможет обслуживать долги. При одном кредите риск просрочки возникает в 10% случаев, двух — уже в 15% случаях, трёх — в 30%. Если же речь идёт о четырёх кредитах, то вероятность выхода на просрочку превышает 50%.
После того как платёж по кредиту был несколько раз просрочен, перед банком встаёт дилемма — заниматься должником самому, отдать договор в работу коллекторам или обратиться в суд. Как правило, банки выбирают второй путь, чтобы не тратиться на судебные издержки и сфокусироваться на работе с добросовестными клиентами, заодно отразив в отчётности передачу долга на аутсорс, объясняет руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.
У разных банков разные стандарты и правила. Какие-то из них могут передавать или продавать долги коллекторским агентствам после 90 дней просрочки, какие-то — после 180 дней. Во втором случае коллекторы будут требовать погашения долга единоразово, а не встать в график платежей. Такой сценарий возможен и после 90 дней просрочки, но встречается он реже. Встречаются кейсы, когда должнику предлагают рефинансирование со списанием части процентов, штрафов и пени, но здесь это больше зависит от банка. В любом случае эти условия будут достаточно жёсткими для должников.
По словам управляющего партнёра компании «Лавник и Партнёры» Романа Лавника, коллекторам передаются те долги, взыскать которые у банков не получается собственными средствами, от которых они попросту «устали». К тому же внутренние службы взыскания банков перегружены работой, часто у них не хватает организационных и временных ресурсов для того, чтобы охватить своим вниманием всех должников. Наконец, усиление контроля Банка России над деятельностью кредитно-финансовых организаций привело к тому, что банки стремятся избавляться от проблемных задолженностей, чтобы к ним не возникало лишних вопросов, отмечает эксперт.
Взыскание долгов не является профильным видом деятельности кредитно-финансовых организаций, тогда как коллекторские агентства специализируются именно на такой деятельности и обладают широким арсеналом средств и методов, используемых при взыскании просроченных долгов.
Эксперты подчёркивают: банки решаются на крайние меры далеко не сразу и фактически у должника есть время, чтобы исправить ситуацию. Самый худший сценарий для заёмщика, просрочившего оплату, — это перестать держать коммуникацию с банком, ведь с последним договориться будет проще, чем с коллекторским агентством.
После неоплаты одного ежемесячного платежа никто не побежит в суд и не обратится к коллекторам, замечает юрист Артём Баранов. На начальной стадии просрочки работает отдел по просроченной задолженности банка. И здесь у заёмщика есть два пути: либо не допускать длительной просрочки по оплате кредита, либо — если точка кипения банка настала — свести всё к разрешению спора в установленном законом порядке.
Досудебная претензия, затем подача искового заявления в суд, далее рассмотрение дела в суде и по итогу исполнение вступившего в законную силу (после обжалования) решения суда через службу судебных приставов или другими разрешёнными законом способами, но точно не физическим и психологическим воздействием.
По словам Когана, рост просроченных задолженностей будет продолжаться как минимум до конца 2022 года. У Федеральной службы судебных приставов уже более 8 млн дел о взыскании, общая сумма которых составляет 2 трлн рублей. Часть из них поступает от коллекторских агентств и банков, не добившихся результата.
В 2021 году коллекторы могут получить от банков проблемные долги ещё на 700 миллиардов рублей и примерно столько же — в 2022 году, — прогнозирует Коган.
В работу пойдёт большое количество ипотечных кредитов с длительными просрочками, а это очень большой чек, притом что средний просроченный долг и без того составляет около 138 тысяч рублей, резюмирует эксперт.