https://static.news.ru/photo/a5314e50-dabf-11e9-81f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Government/via Globallookpress.com

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что бюджет на ближайшую трёхлетку будет профицитным. На реализацию нацпроектов в 2020-2022 годах из федерального бюджета будет выделено 7 трлн рублей, а на трансферты регионам — 7,5 трлн рублей.

У региональных бюджетов сейчас повышенная нагрузка, поэтому увеличиваем поддержку из федерального бюджета. Общая сумма трансфертов регионам в ближайшие три года составит почти 7,5 трлн рублей, — цитирует ТАСС Медведева.

На заседании правительства премьер подчеркнул, что при подготовке федерального бюджета учитывалась нестабильность на мировых рынках. Несмотря на высокие цены на нефть, которые наблюдаются в настоящее время, правительство зафиксировало цену отсечения в $42,4 за баррель Urals в 2020 году. Дополнительные доходы с продажи нефти, по его словам, будут аккумулироваться в Фонде национального благосостояния.

До 1 октября бюджетный пакет должен быть направлен в Государственную думу, — заключил он.

Как писал News.ru, глава Счётной палаты Алексей Кудрин подтвердил достоверность исполнения федерального бюджета по доходам и расходам в прошлом году. Проведённый аудит показал, что все внесённые изменения в бюджете были отражены. Он также подчеркнул, что основные показатели исполнения бюджета по уровню жизни и по темпам роста экономики «не являются устойчивыми». Например, несмотря на рост зарплат в бюджетной сфере, в 42 регионах страны зарплаты воспитателей пока не достигли необходимого уровня. При этом главу Счётной палаты впечатлили темпы снижения ненефтегазового дефицита с 9,1% в 2016 году до 6,1% в 2018-м.