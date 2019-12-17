https://static.news.ru/photo/d50fc890-20f1-11ea-85ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hou Jun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,27% — до $66,18 за баррель.

Последний раз цена нефти этого сорта находилась выше отметки в $66 за баррель 17 сентября 2019 года. Нефть марки WTI подорожала на 1,1% — до $60,8 за баррель.

Ранее NEWS.ru писал, что цены на нефть показывают несущественные изменения. Это связано с надеждами инвесторов на то, что спад напряжённости между США и Китаем в сфере торговли окажет поддержку мировому спросу.