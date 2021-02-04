За неделю средние цены на бензин в РФ выросли на 22 копейки

https://static.news.ru/photo/e4bbe69e-6708-11eb-a3d2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 25 по 31 января средние потребительские цены на бензин в России выросли на 22 копейки и составили 46,57 рубля за литр.

Средние цены по Российской Федерации на бензин автомобильный выросли на 22 копейки, на дизельное топливо — на 2 копейки, — говорится в материалах Росстата.

Стоимость литра бензина марки АИ-92 выросла в среднем на 17 копеек — до 43,87 рубля за литр, марки АИ-95 — на 9 копеек — до 47,54 рубля за литр, стоимость литра бензина АИ-98 сохранилась на уровне 54,11 рубля. Цены на дизельное топливо по сравнению с предыдущей неделей тоже не изменились и составили 48,96 рубля за литр.

Более всего бензин подорожал на автозаправках Красноярска (на 1,1%), Улан-Удэ (на 1%) и Элисты (на 0,9%). Снизились цены на бензин только в Самаре — на 0,1%. В Москве и Санкт-Петербурге за неделю стоимость бензина выросла в среднем на 0,2%.

Объём производства бензина в России за этот же период увеличился на 7,8%, до 771,1 тысячи тонн. Производство дизельного топлива выросло на 5,2%, до 1,609 млн тонн.

Как писал NEWS.ru, Хабаровский НПЗ восстановил производство бензина в полном объёме, все АЗС ННК в крае обеспечены топливом с запасом, и необходимости покупать бензин впрок у жителей региона нет, сообщили в компании. Ранее местные СМИ сообщили, что в Хабаровске выстроились километровые очереди на заправки, а спекулянты продают бензин через Интернет по 100 рублей за литр. Сейчас краевая прокуратура проводит проверку по факту возникшего дефицита, а местные власти заверяют, что в область доставили несколько десятков тысяч тонн нефтепродуктов из других регионов РФ.