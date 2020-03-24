https://static.news.ru/photo/8c9ec59a-6de8-11ea-9e8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 16 по 22 марта повседневные расходы российских семей стали рекордными с 2019 года, достигнув отметки в 5052 рубля.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на исследовательский холдинг «Ромир», среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 149 рублей больше, чем неделей ранее. А по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы оказались выше на 792 рубля, или на 18,7%.

Эксперты объясняют подобный резкий рост всплеском продуктовых закупок граждан.

Исследование основано на данных потребления 40 000 россиян, 15 000 домохозяйств в 220 городах с населением 10 тысяч человек и более.

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