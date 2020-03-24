С 16 по 22 марта повседневные расходы российских семей стали рекордными с 2019 года, достигнув отметки в 5052 рубля.
Как
Эксперты объясняют подобный резкий рост всплеском продуктовых закупок граждан.
Исследование основано на данных потребления 40 000 россиян, 15 000 домохозяйств в 220 городах с населением 10 тысяч человек и более.
Ранее NEWS.ru писал, что на фоне ажиотажа покупательского спроса на туалетную бумагу в Сети появился онлайн-калькулятор, который рассчитывает, на сколько дней карантина может хватить её запасов.
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