За карточное дело: где можно и где нельзя расплатиться UnionPay

Россияне начали активно оформлять банковские карты китайской платёжной системы UnionPay после того, как Visa и Masterсard приостановили работу в России. Однако, как выяснилось, карты UnionPay при оплате в зарубежных онлайн-магазинах работают не всегда и не везде идеально. Почему так происходит и что делать, выяснял NEWS.ru.

Покупатели

Пользователи русскоязычного YouTube-канала по инвестициям и личным финансам Киры Юхтенко, которые поделились своими впечатлениями от использования карт российских банков платёжной системы UnionPay, по-разному оценивают продукт. Кто-то доволен, а кто-то нет. «В Финляндии в некоторых магазинах, заточенных на русских туристов, таких как „Райя маркет“ или „Дизас фиш“, эту карту уже принимают, а в основных сетях финских магазинов, аптек и ресторанов она не принимается», — написала Елена Ташинова.

«Эту карту мало где принимают. Предварительно надо смотреть, принимает ли магазин карты этой платёжной системы. Плюс ко всему конвертация осуществляется через юань, то есть идёт двойная конвертация. Раньше её бесплатно делали, а сейчас всё как в магазинах стройматериалов — подняли стоимость из-за спроса», — отметила Алина Демченко.

«Карта — д...о, в Израиле ею не только нельзя расплатиться, но и снять деньги в банкомате единственного банка Лекси. Карту банкомат принимает, долго читает и выплёвывает», — написала Ольга Грановская.

Девушка вставляет в банкомат карту международной платёжной системы UnionPay Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«В банке сказали, что карта будет без проблем работать в иностранных интернет-магазинах. По факту пробовали сделать покупки на e-bay, при вводе номера карты система пишет, что информация некорректна. Позвонили в службу поддержки банка, очень долго ждали, пока услышали, мол, да, карта в зарубежных магазинах „пока“ не работает. На вопрос, сколько будет длиться это „пока“, вразумительного ответа не получили. Улетели 8 апреля на Шри-Ланку, карта в магазинах и в отеле не работает. Удалось только снять наличные, и то только в одном банке. В общем, шляпа какая-то, а не карта...», — отметил Иван Васнецов.

Банкиры

Опрос, проведённый NEWS.ru, показал, что банкиры знакомы с вопросами, возникающими у пользователей при оплате картой UnionPay.

«Карта работает за границей только с теми магазинами, которые взаимодействуют с UnionPay, независимо от того, какая это страна. Это необходимо проверять на сайте онлайн-магазина», — сообщили в Почта Банке.

По словам представителя кол-центра банка, в последнее время некоторые зарубежные интернет-магазины стали вводить дополнительную графу для заполнения при оплате товара. В ней необходимо указывать почтовый индекс покупателя. Так магазины выясняют местоположение клиента из России и на волне антироссийских санкций могут влиять на то, чтобы оплата не проходила.

В пресс-службе Почта Банка отметили, что спрос на карты UnionPay растёт. Банк выпустил уже более 120 тысяч карт.

Мы рекомендуем клиентам проверять наличие логотипа UnionPay на странице оплаты или наклейки на кассе в магазине. Если его нет, то высока вероятность, что банк-эквайер, обслуживающий этот магазин, не принимает к оплате карты UnionPay. Мы видим успешные транзакции по картам UnionPay Почта Банка как в России, так и за рубежом. Среди магазинов-получателей платежей — «Яндекс.Еда», «Яндекс.Такси», Turkish Airlines, Shipito.com, японский ZenMarket.jp, корейский GMARKET и многие другие, — сообщили в пресс-службе Почта Банка.

При оплате рублёвой картой UnionPay покупок в другой валюте происходит конвертация из рублей в доллары или местную валюту.

«Есть перечень стран, в которых можно проводить операции по нашей карте, и есть такие, где нет. Последних около 50. Например, это Австрия, Австралия, Албания, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Украина, Испания, Ирландия, Дания, Латвия и т. д. В них нельзя будет расплатиться. Возникнут проблемы», — сообщили в Россельхозбанке, который попал в санкционные списки на Западе.

«На текущий момент оплачивать покупки за рубежом можно только в кассах торгово-сервисных предприятий, то есть если вы физически находитесь в стране покупки», — сообщили в «Газпромбанке», который также оказался в санкционном списке.

«В сети Интернет не все сайты могут принимать эту карту. На текущий момент на сайтах в РФ можно будет оплатить, а на зарубежных в большинстве её не принимают к оплате», — сообщили в Банке «Cанкт-Петербург».

U Aung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«В интернет-магазинах необходимо уточнять, во-первых, поддерживает ли система UnionPay, а во-вторых, принимается ли оплата с российских карт. Потому что есть интернет-магазины, которые не поддерживают платёжную систему, и те, кто находится в недружественных государствах. Они могут отклонять. По номеру карты платёжная система выдаёт, откуда карта. Транзакция может быть заблокирована банком-эквайером такого магазина. Негативных обращений пока со стороны клиентов не было», — сообщили в банке «Солидарность».

Эксперты

Карта UnionPay не так хорошо работает в Европе, зато она отлично принимается в Китае и странах Юго-Восточной Азии. Часто возникают сложности с оплатой на зарубежных сайтах. Так что перед оформлением покупки лучше ознакомиться с детальной информацией о работе UnionPay в конкретной стране, советует основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture, автор крупнейшего русскоязычного YouTube- канала по инвестициям и личным финансам Кира Юхтенко.

Есть проблемы с оплатой и на зарубежных сайтах. И речь не только о картах санкционных банков. У многих карт UnionPay просто не было механизма 3D secure, когда операция подтверждается кодом из СМС. Кроме того, надо уточнять в каждом магазине, на каждом сайте. Несмотря на то что анонсирована работа в 180 странах,по факту в государстве с системой UnionPay могут работать один-два банка, — добавила Кира Юхтенко.

Представители UnionPay не ответили на запрос NEWS.ru.