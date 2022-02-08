За год спрос россиян на кредитные карты вырос вдвое

В январе 2022 года число заявок россиян на кредитные карты более чем в два раза превысило аналогичный период прошлого года, передаёт ТАСС со ссылкой на данные исследования маркетплейса «Сравни.ру». Самый большой интерес к картам проявляли в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. По словам директора отдела аналитики маркетплейса Романа Романчука, рост спроса связан с инфляционными ожиданиями.

В этом году спрос на кредитные продукты увеличился из-за повышенных инфляционных ожиданий. Когда пользователям не хватает собственных средств для приобретения крупных покупок, они оформляют кредитные карты. Это позволяет им разумно планировать свои траты и распоряжаться бюджетом, — сказал Романчук.

По данным исследования, в два раза чаще кредитными картами стали интересоваться россияне в возрасте от 18 до 24 лет, реже всех заявки оформляют граждане старше 55 лет.

Исследование основывалось на обезличенных данных клиентов маркетплейса, ежемесячная аудитория которого превышает 11 млн человек.

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