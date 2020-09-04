За год инфляция в России ускорилась до 3,6%

https://static.news.ru/photo/6b86e914-eed0-11ea-a435-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росстат сообщает, что в годовом выражении инфляция в РФ ускорилась до 3,6% с июльских 3,4%. При этом в августе ведомство зафиксировало нулевую инфляцию.

В августе 2020 года по сравнению с июлем 2020 года индекс потребительских цен составил 100,0%, по сравнению с декабрём 2019 года — 103,0% (в августе 2019 года — 99,8%, по сравнению с декабрем 2018 года — 102,4%), — сообщает Росстат.

При этом Росстат в августе отметил рост цен в 23 субъектах РФ. Наиболее заметным он был в республиках Алтай и Дагестан, Камчатском и Краснодарском краях, Амурской области.

Аналитики прогнозируют, что в сентябре 2020 года инфляция достигнет уровня 3,6%, а к концу года 3,7%. Центробанк РФ дал прогноз уровня годовой инфляции в 3,7–4,2%, в конце 2021 года ЦБ РФ ожидает инфляции в 3,5–4%, писал NEWS.ru.