«За это заплатят граждане»: названы последствия отключения России от SWIFT Экономист Селянин: отключение ведущих российских банков от SWIFT скажется на гражданах

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Отключение ведущих российских банков от SWIFT скажется на гражданах, так как вырастут цены, сообщил экономист Константин Селянин изданию «ФедералПресс». Без этой системы международные расчёты будут медленными, более дорогими и менее защищёнными. Банки могут вообще отказаться от трансграничных операций, как уже сделали некоторые финансовые организации.

К сожалению, за это заплатят наши граждане, это будет некая добавка к ценам товаров. Прежде всего импортных, — сказал Селянин.

Насколько вырастут цены, посчитать сложно, но любая экономическая деятельность пострадает. Кроме того, станет меньше возможностей для обмена валюты, проблемы возникнут у возящих товары из-за границы предпринимателей.

От системы SWIFT с 14 июня отключают Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк. Данная ограничительная мера предусмотрена новым пакетом антироссийских санкций Евросоюза. В Сбербанке в ответ на это заверили, что режим работы останется обычным, а отключение от SWIFT не поменяет ситуацию с международными расчётами.

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ситуация из-за санкций тяжёлая, но «нет худа без добра». Происходящее подталкивает Россию к поиску новых путей взаимодействия и механизмов финансовых взаиморасчетов с дружественными странами.