«За чей счёт банкет?»: экономист требует оплатить россиянам новые выходные

https://static.news.ru/photo/880412f4-a4a8-11eb-a0f6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономист Дмитрий Потапенко считает, что власть должна оплатить россиянам длинные майские выходные, так как они могут стать последней каплей для налогоплательщиков. Длинные праздники — это удар по предпринимателям, которые будут вынуждены платить людям зарплату, приводит мнение эксперта «Собеседник».

Деятельность организаций застопорится на целую декаду. А это может уже отразиться на ценах на разные товары, включая продукты, на услуги, потому что бизнес будет вынужден компенсировать убытки.

За чей счёт банкет? А я вам расскажу. За счёт малого и среднего бизнеса, который добивают окончательно. Было и так понятно, что они никому в России не нужны, — цитирует издание слова экономиста.

По сути, уверен эксперт, грядущие длинные выходные — это удар по всем налогоплательщикам. Понятно, что власть решила не вводить локдаун из-за эпидемиологической ситуации в стране, а действовать таким образом. Но, считает Потапенко, хорошо решать проблемы не за свой счёт, а за счёт людей.

Можно отдыхать и по полгода, но людям при этом нужна реальная финансовая поддержка, а не только слова, — заключил эксперт.

Как сообщалось ранее, введение длинных майских выходных с 1 по 10 число вызвало неоднозначную реакцию россиян. В Сети бурно обсуждают необходимость столь длинного отдыха.