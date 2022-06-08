Как купить и продать акции, если они не торгуются на бирже Что нужно знать, прежде чем выходить на этот рынок

Фото: Bernhard Classen/Global Look Press

Биржевая торговля не единственная возможность выгодно вложить свой капитал. Продавать и покупать акции можно альтернативным способом — проводя сделки вне биржи. NEWS.ru вместе с Центробанком объясняет, как это можно сделать, в том числе в условиях санкций.

Особенности внебиржевой торговли

Огромное количество ценных бумаг не обращается на бирже. Причем таких активов гораздо больше, чем биржевых, в число которых попадают лишь избранные, прошедшие сложную процедуру листинга.

Но даже те бумаги, которые торгуются на бирже, можно продать и вне ее, заметил в беседе с NEWS.ru главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Тут есть два пути — через брокера и самостоятельная сделка, говорится в разъяснении Банка России о порядке продажи активов в условиях санкций. В первом случае инвестору лучше заранее уточнить, оказывает ли его брокер услуги по внебиржевым сделкам, в том числе через специализированные площадки (например, MOEX Board).

Во втором случае продавец и покупатель, найдя друг друга, могут сами заключить договор купли-продажи. Затем они обращаются к регистратору и в депозитарий, которые хранят данные о ценных бумагах. Туда они направляют свои паспорта, договор, акт передачи ценных бумаг, распоряжение списать акции со счета продавца и зачислить покупателю. Тогда в реестре владельцев ценных бумаг появляется запись, фиксирующая нового собственника, объясняет Марк Гойхман.

Ожидание и реальность

У внебиржевых сделок через посредника-брокера есть один минус — продавцу и покупателю придется заплатить более высокую комиссию, чем при торгах. В среднем на внебиржевые сделки с акциями они начинаются от 0,1%, с облигациям — от 0,02%, выяснил NEWS.ru. Также у брокера нужно уточнить все условия и тарифы, прежде чем принимать решение.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К слову, стоимость сделки вне биржи определяется по соглашению сторон. Как следствие — может получиться не та «справедливая» и ожидаемая вами цена продажи акции/облигации, которая обычно фиксируется на основном рынке ценных бумаг, отмечает Центробанк. Продавцу следует быть готовым к дисконту.

Из других минусов торговли вне биржи — низкая ликвидность активов. То есть здесь нет возможности, как на бирже, быстро продать либо купить бумаги без существенных потерь.

И еще один важный момент: сделки с бумагами, которые переведены на неторговые счета, происходят исключительно внутри страны. Покупатель такой ценной бумаги не сможет свободно продать ее на иностранной площадке.

Правда, плюсы у торговли вне биржи тоже есть. Облигации и акции остаются доступны для покупки или продажи, даже если торговые площадки по каким-то причинам не работают. К слову, многие вспомнили о внебиржевом рынке, когда этой весной торги на МосБирже приостановили на три с лишним недели.

Блокировка иностранных акций

Увы, но возможность торговать активами вне биржи не позволяет обойти санкции. Напомним, 3 июня Евросоюз опубликовал детали шестого пакета антироссийских санкций. В санкционный список попал Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в группу Московской Биржи.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сейчас невозможно продать иностранные акции, которые заблокированы на счетах НРД в заграничных структурах. Этого нельзя сделать ни на бирже, ни вне биржи, объясняет Марк Гойхман. По его словам, речь идет практически обо всех иностранных акциях, ранее купленных на МосБирже, и примерно о 14% всех акций, покупавшихся на СПБ Бирже. Если бы можно было обойти санкции, совершая сделки вне биржи, никакого смысла в блокировке счетов НРД не было бы, замечает аналитик.

Покупать иностранные бумаги можно и сейчас, но только в том случае, если они учитываются на не заблокированных счетах НРД. Такие бумаги, будь то акции Walt Disney или Boeing, можно купить на российских биржевых площадках в Москве и Санкт-Петербурге, а также на внебиржевом рынке или даже через зарубежных брокеров, говорит эксперт. Но в любом случае при их покупке нужно будет использовать не НРД, а другие депозитарии.